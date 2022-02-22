Ortaya atılan yeni iddialara göre 2023 model Toyota Corolla, tasarımında önemli ve daha 'sportif' değişikliklere yer verecek. Otomobil, farlarında ve ızgarasında yapılan değişikliklerle daha agresif bir görünüme sahip olacak.

Japon otomobil devi Toyota’nın en başarılı modeli olan ve ülkemizde de müthiş bir taleple karşılanan Corolla, piyasadaki hakimiyetini sürdürmek için yenilenmeye devam edecek. 2023 model Toyota Corolla hakkında yeni gelen bilgiler ise aracın tasarım anlamında önemli değişikliklere ev sahipliği yapacağını gösterdi.

Sektör içindeki bir kaynağa dayandırılan habere göre yeni Toyota Corolla, tasarım anlamında gözle görülür değişikliklere yer verecek. Araç, otomobil dünyasında giderek yaygınlaşan trende ayak uydurarak daha büyük ızgaralara ev sahipliği yapmaya başlayacak. Otomobilin ön kısmının büyük çoğunluğunu kapsayacak bu ızgaranın yanı sıra farklı noktalarda da değişiklikler yaşanacak.

İşte 2023 Toyota Corolla'nın tasarımı

Toyota Corolla, bu yılki modelinde yeniden tasarlanan farlara ve stoplara yer verecek. Bununla birlikte araç için sunulan renk seçeneklerinde ufak tefek değişiklikler yapılacak, aracın iç kısmı rahatlatılacak ve sürücü koltuğu için daha fazla kafa boşluğu sunulacak.

Bu yılın en ön plana çıkan değişiklikleriyse fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla farlar ve ızgara olacak. Izgara, 2022 model Toyota Corolla’ya göre daha büyük ve uzun olurken, farlar da araca daha spor bir görünüm katacak bir şekilde şekillendirilecek. Arka tarafta bulunan farlar da artan agresifliği destekleyecek bir şekilde yeniden şekillendirilecek ve arka tampon, daha karmaşık bir yapıya sahip olacak.