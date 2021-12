Kullanıcılarına sunduğu ilginç özellikler ile tanınan otomobil üreticisi Tesla, Noel tatiline özel güncellemesini kullanıma sundu. Yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar kendi ışık gösterilerini oluşturup arabalarına yükleyebilecek.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sürekli yeni güncellemelerle araçlarını iyileştirmeye çalışıyor. Ancak şirket, geçtiğimiz gün araç hareket hâlindeyken sürücülerin oyun oynamasına olanak tanıyan ‘Passenger Play’ özelliğini güvenlik endişeleri sebebiyle devre dışı bırakmıştı. Yine de şirketin bu tarz ilginç özellikleri kullanıma sunmayı sevdiğini söyleyebiliriz. Bu özelliklerin bir kısmı eleştirilere maruz kalsa da bazı yeni özellikler araç sahiplerinin oldukça eğlenceli deneyimler yaşamasını sağlayabiliyor.

Gelen haberlere göre şirket, şimdi de Noel tatiline özel olarak yeni bir güncellemeyi kullanıma sundu. Geçtiğimiz yılki Noel’de araçlarının kornasına gaz çıkarma ve keçi sesi çıkarma özelliği ekleyen şirket şimdi de oldukça ilgi çekici bir özelliğini tanıttı. Gelen yeni güncellemeyle şirket, ‘Tesla Light Show’ isimli özelliğini kullanıma sundu. Üstelik bu özelliği kullanmak için bir Tesla aracına sahip olmanız gerekmiyor.

5 dakikalık ışık gösterileri oluşturulabilecek

Açıklamalara göre Noel arifesinde gelen yeni özellik, kullanıcıların kendi seçtikleri herhangi bir müzikle ışık şovu oluşturmalarına ve bu şovları arabalarına entegre etmelerine izin veriyor. Beş dakikaya kadar sürebilen bu ışık gösterilerinin oluşturulması için xLights isimli bir yazılımın indirilmesi gerekiyor. Bu yazılım yardımıyla oluşturulan ışık gösterileri bir USB yardımıyla da araçlara yüklenebiliyor.

Dev şirket yaptığı açıklamalarda, diğer kullanıcıların ışık gösterilerinin de indirilip kullanılabileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra özelliğin Model S, Model X, Model 3 ve Model Y araçlarında çalıştığı ifade edildi. V11.0 güncellemesi ile gelen Tesla Light Show’un Tesla dışındaki araçlarda da kullanılabileceğini söyleyen yetkililer bu araçların neler olduğu ile ilgili bir bilgi ise paylaşmadı.

Light Show özelliğinin yanı sıra tatil güncellemesiyle başka yeni özellikler de araçlara eklendi. Şirket, Sonic The Hedgehog, Sudoku ve The Battle of Polytopia’nın çok oyunculu versiyonunun araçlara eklendiğini, bunun yanı sıra dokunmatik multimedya ekranına TikTok uygulamasının ve yeni navigasyon sisteminin güncelleme ile dahil edildiğini aktardı.

Tesla Light Show