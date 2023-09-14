NASA, sıcaklık rekorlarıyla geçen 2023 yaz aylarının 1880'den beri en sıcak yaz mevsimi olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. Son üç ay, NASA kayıtlarındaki diğer tüm yaz aylarından 0,23 derece daha sıcaktı.

Geçtiğimiz yaz ayları, son yılların en sıcak günlerine sahne olmuştu. Öyle ki özellikle temmuz ayında gün bazında birçok rekor görmüştük. Bunun akabinde ise temmuz, tarihin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçmişti.

Hepimizin bildiği gibi yalnızca temmuz değil, haziran ve ağustos ayları da çok sıcak geçti. NASA da bugün yayınladığı bir basın açıklamasında bu üç ayın sıcaklıklarının bir rekor olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre 2023 yazı, son 143 yılın kaydedilen en sıcak yaz mevsimi oldu.

İnsan kaynaklı sera gazı emisyonları, sıcaklık rekorlarının en büyük nedenleri arasında yer alıyor

NASA, sıcaklıkların kaydedilmeye başladığı 1880 yılından beri en sıcak yazı yaşadığımızı ifade etti. Dünya çapından binlerce meteoroloji istasyonundan elde edilen verilere göre son üç ay, NASA kayıtlarındaki diğer tüm yaz aylarından 0,23 derece, 1951-1980 arasındaki yazlardan ise 1,2 derece daha sıcaktı.

Ajans, yalnızca ağustos ayının ortalamadan 1,2 derece daha sıcak olduğunu da ekledi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) de bugün yaptığı ayrı bir açıklamada geride bıraktığımız ağustosun şimdiye kadarki en sıcak ağustos olduğunu aktardı.

Açıklama, dünya çapında yangınlar, seller ve sıcak hava dalgalarıyla karşılaşmamızın ardından geldi. NASA, deniz yüzeyi sıcaklıklarının olağanüstü seviyelere ulaşmasının yaz aylarındaki sıcaklıklarda etkili olduğunu ifade etti. Ayrıca sıcaklık rekorlarının esas nedenlerinden birinin insan kaynaklı sera gazı emisyonları olduğuna bir kez daha dikkat çekildi.

Uzun vadeli ısınma eğiliminin sürdüğünü söyleyen bilim insanları, ağustos ayındaki açıklamalarını tekrarlayarak El Nino’nun en büyük etkilerini Şubat, Mart ve Nisan 2024’te görmeyi beklediklerini aktardı. Bu da önümüzdeki yıl daha korkutucu sıcaklıklarla karşılaşabileceğimizi gösterdi.