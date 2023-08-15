NASA, Temmuz 2023'ün 1880'den beri kaydedilen en sıcak ay olduğunu açıkladı. 2024'ün ise daha da sıcak olacağı ifade edildi.

Geride bıraktığımız temmuz ayı, son zamanların en sıcak günlerine sahne oldu. Öyle ki geçtiğimiz ay birçok kez, kaydedilen en sıcak günlere şahit olduk. Sıcaklar hız kesmeden ederken ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) konuya ilişkin bir açıklama geldi.

NASA’nın New York’ta bulunan Goddard Uzay Araştırması Enstitüsündeki bilim insanlarına göre Temmuz 2023, tarihin en sıcak ayı olarak kayıtlara geçti.

Kayıtların başladığı 1880’den bu yana en sıcak ay

NASA yaptığı açıklamada temmuz ayının 1880’e kadar ulaşan kayıtları arasında en sıcak ay olduğunu ifade etti. Kayıtlardaki diğer temmuzlardan 0,24 derece daha sıcak olduğu da açıklamalar arasında yer aldı. NASA Başkanı Bill Nelson da yaptığı açıklamada, “NASA verileri, dünya çapında milyarlarca insanın hissettiği şeyi doğruluyor. Temmuz 2023’teki sıcaklıklar, onu kayda geçen en sıcak ay yaptı” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliklerinin etkisine vurgu yapan ajans, çoğunlukla sera gazı emisyonlarıyla oluşan insan kaynaklı ısınmalar nedeniyle rekorların kırıldığını söylüyor. NASA, 1880’den bu yana en sıcak beş temmuz ayının son beş yıl içinde yaşandığını da söylüyor.

Okyanus yüzeyi sıcaklıklarının da üst üste dört ay rekor seviyeye ulaştığını belirtelim. Bu durum da rekor kırılmasına katkıda bulundu.

En başta da söylediğimiz gibi bu durum pek şaşırtıcı değil. Geçtiğimiz ay boyunca dünya çapında orman yangınlarından sıcaklık kaynaklı ölümlere kadar birçok korkutucu haber görmüştük. Zaten yapılan incelemeler de 3 Temmuz’dan 7 Ağustos’a kadar 36 gün boyunca önceki kayıtlardan daha yüksek sıcaklıklar deneyimlediğimizi gösteriyordu.

Uzmanlar, içinde bulunduğumuz yılla ilgili de genel bir açıklamada bulundu. Buna göre 2023, şu an en sıcak yıllar arasında üçüncü sırada. 2016 ve 2020'yi geçerek kaydedilen en sıcak yıl olma ihtimali ise %50. Bu da durumun ne kadar endişe verici bir hâl aldığının başka bir göstergesi.

2024 daha da sıcak olacak

Bunların yanı sıra NASA, 2024’e ilişkin de tahminlerini açıklayarak daha kötü günlerin bizleri beklediğini gösterdi. Ajansa göre El Nino’nun en büyük etkileri henüz hissedilmedi. Uzmanlar, en büyük etkilerinin Şubat veya Nisan 2024’te yaşanacağını söylüyor. Yani muhtemelen önümüzdeki yılın daha da sıcak olacak.