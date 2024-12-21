2024 yılında pek çok gerilim ve korku filmi vizyona girdi ve bunlardan birkaç tanesi gerçekten iz bıraktı. 8 tanesini sizin için derledik.

Kimileri için korku ve gerilim filmleri bir yaşam biçimidir, başka türden zevk alamaz. Artık adrenalin bağımlılığından mıdır başka bir şeyden mi bilmiyoruz ancak eğer siz de onlardan biriyseniz bu içeriğimiz tam size göre.

İşte gerilimi doruklarda yaşayacağınız, kimilerinde kalbinizin kulaklarınızda attığını hissedeceğiniz 2024 yılında vizyona giren 8 korku ve gerilim filmi…

1. Longlegs (Cambaz)

IMDB: 6.7

6.7 Yönetmen: Osgood Perkins

Listemizi “Longlegs” ile açıyoruz çünkü bu film; “Herkes işinin hakkını vermiş.” dedirtiyor. Korkuyu, gerilimi, polisiyeyi ve psikolojiyi birarada barındırmasının yanı sıra çekimler gerçekten etkileyici. Doğaüstü olaylar varmış izlenimi sezerken işlerin çok farklı bir yere evrileceğine şahit olacaksınız. Nicolas Cage’in oyunculuğuna girmiyoruz bile…

Bir türlü yakalanmayan bir seri katili yakalamaya çalışan FBI ajanının soruşturma sürecini bir solukta izlemeye hazır olun…

2. Smile 2 (Gülümse 2)

IMDB: 7.2

7.2 Yönetmen: Parker Finn

“Smile” filminin ilkini izlediyseniz zaten ne kadar tüyler ürpertici olduğunu biliyorsunuzdur. İkinci film, dünya turuna çıkmak üzereyken açıklanamayan olaylar yaşayan pop fenomeni Skye Riley'in hikâyesini anlatıyor. Fragmandaki gülümsemeler bile rahatsız olmanıza yetecek muhtemelen.

3. Speak No Evil (Sakın Ses Çıkarma)

IMDB: 6.9

6.9 Yönetmen: James Watkins

Dakikalar ilerledikçe gerilim dozunuz artacak olan bu filmde, tatilde tanıştıkları ve iyi anlaştıkları İngiliz bir aile tarafından çiftliklerine davet edilen bir ailenin, zamanla bir şeylerin ters gittiğini anlamalarıyla başlarından geçen gerilim dolu anları ve olayları soluğunuzu tutarak izleyeceksiniz.

4. The Watchers (Gözcüler)

IMDB: 5.7

5.7 Yönetmen: Ishana Night Shyamalan

Bir romandan uyarlama olan bu filmin IMDB puanı kesinlikle hak ettiğinin altında. Mina adlı bir kadın, bir anda kendini İrlanda'nın batısındaki geniş ve el değmemiş bir ormanda mahsur hâlde buluyor ve her gece gizemli yaratıklar tarafından izlenen ve takip edilen üç yabancıyla birlikte kapana kısılıyor. Sürpriz sonlu :)

5. Blink Twice (Gözlerini Kırp)

IMDB: 6.5

6.5 Yönetmen: Zoë Kravitz

Öncelikle uyarımızı verelim. Film cinsel saldırı temalı çok fazla tetikleyici sahne içeriyor. Zengin bir iş insanının davetine katılan genç kadınların yaşadıkları konu alan filmde, uzun süre “Burada ne oluyor ya?” diye düşünüyorsunuz. Bir süre sonra ise olaylar gelişiyor ve gerilimin doruklarına çıkıyorsunuz. Her ne kadar rahatsız edici bir film olsa da sizi içine alarak intikam ateşiyle yanıp tutuşturmayı başarıyor.

6. Abigail (Tutsak Abigail)

IMDB: 6.6

6.6 Yönetmen: Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin

Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden birinin küçük kızı, bir grup insan tarafından kaçırılıyor ve. 50 milyon dolarlık fidye isteyen suçluların, parayı almak için yapmaları gereken tek şey kızla, izole bir malikanede bir gün geçirmek. Ancak işler beklediklerinden çok farklı gidiyor ve suçlular, düşündüklerinden çok farklı bir kızla kilitli kaldıklarını anlıyorlar…

7. The First Omen (İlk Kehanet)

IMDB: 6.5

6.5 Yönetmen: Arkasha Stevenson

Bir kadının hamileliği sırasında yaşadığı ürkütücü olaylarla başlayan filmde anne, doğacak çocuğunun karanlık güçlerle bağlantılı olduğunu keşfetmeye başlıyor ve bu durum, onun inancını ve akıl sağlığını derinlemesine sınıyor. Film ilerledikçe, doğmamış çocuğunun şeytani bir kader taşıdığına dair korkuları yükseliyor ve etrafındaki kişiler de tuhaf bir şekilde etkilenmeye başlıyor…

8. Tarot

IMDB: 4.8

4.8 Yönetmen: Spenser Cohen, Anna Halberg

IMDB puanı düşük olsa da eğer mistik şeylere ilgi duyuyorsanız kesinlikle şans vermeniz gereken filmlerden biri Tarot. Bir grup arkadaş, eğlenmek için gittikleri evde tarot falı bakıyor ve hepsinin kaderi, bakılan fala göre bir bir şekillenmeye başlıyor. Tabii tüm bunlar olurken korku dolu olaylar gelişiyor çünkü çiğnedikleri bir kural var…

2024 yılında vizyona giren gerilim ve korku filmleri serimiz burada sona eriyor. Sizin aralarından daha önce izlediğiniz veya tavsiye edebileceğiniz filmler varsa yorumlara yazın!

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