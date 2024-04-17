Jeep, Renegade e-Hybrid modelini Türkiye'de de satışa sundu. Jeep bu modeli yakın zamanda yenilemişti.

Bundan 10 yıl kadar önce Jeep, Renegade e-Hybrid modeli ile birlikte daha çevreci bir sürüş keyfini markanın hayranlarına sunmuştu. O günden bu yana Renegade e-Hybrid modeli yaklaşık 2 milyon adet sattı ve en gözde modeller arasında yer almayı başardı. Jeep Renegade e-Hybrid bu yıl yenilendi. Aracın dışı çok değişmese de içinde önemli yenilikler mevcut.

Limited ve Summti adlı iki farklı donanım paketiyle listelenen araç, her iki donanım paketinde de 10,1 inçlik yeni dokunmatik multimedya ekranı ve 10,25 inç dijital göstergeyle geliyor. Araçla ilgili tüm veriler yeni dijital ekranda kolayca görülebiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekleri sayesinde de araç sürücüleri akıllı telefonlarını Renegade e-Hybrid ile kolayca eşleştirebiliyor.

Daha şık, daha modern bir iç tasarım

Aracın yeni direksiyonu, Renegade e-Hybrid'e daha şık bir iç görünüş kazandırmakla kalmıyor aracın fonksiyonelliğini de artırıyor. Yeni modelde dijital geri görüş kamerası da manevra yapmayı daha kolay ve güvenli hâle getiriyor.

Limited donanım paketinde 17 inçlik alaşım jantlar, tamamen LED ön ve arka farlar, LED ön sis farları, LED uzun ve kısa farlar, LED gündüz farları, otomatik uzun farlar ve Ön Çarpışma Uyarı Sistemi yer alıyor. Summit pakette ise jantlar 18 inçe büyürken sunroof ve siyah tavan da seçenekler arasında yer alıyor. Bu donanım paketinde kabin içinde ısıtmalı deri ön koltuklar, 8 yöne ayarlanabilir sürücü koltuğu ve ısıtmalı deri direksiyon yer alıyor.

120 beygir güç ve 240 Nm tork üreten 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motora, 48 Volt bataryaya sahip 15Kw'lık elektromotorun eşlik ettiği güç ünitesiyle e-Hybrid, sürüş koşullarına göre motor seçenekleri arasında otomatik geçiş yapabiliyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımana sahip aracın 0-100 km/s hızlanması ise 9,7 saniye.

Jeep Renegade e-Hybrid, Türkiye'de 1 milyon 849 bin 250 TL'den başlayan fiyatları ve nisan ayı boyunca 12 ay vadeli %0,49 faizli 200 bin TL kredi imkanı ile satışa çıktı.