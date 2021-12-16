Yeni Jeep Renegade tasarımının dikkat çeken özelliklerini sizin için derledik. Bizleri macera dolu bir dünyaya götüreceğini iddia eden Jeep Renegade, profesyonel bir kullanım hizmeti sunuyor. Hazırsanız başlayalım.

Yeni Jeep Renegade, yolculuk esnasında ihtiyaç duyabileceğiniz her şey ile donatılmış bir yapıyla karşınıza çıkıyor. Otomobil konusunda oldukça iddialı bir geri dönüş sergileyen Jeep Renegade, bir sürücünün ihtiyaç duyduğu bütün özellikleri bünyesinde barındırıyor. Aracın yenilenen dış tasarımı, makyajlı yapısı, yolda aktif olarak fark edilmenizi ve ilgiyi üzerinizde toplamınızı sağlayacak.

Tüm donanım paketlerinde gelişmiş sürüş ve güvenlik önlemlerini bir arada tutan Jeep Renegade, yeniden tasarlanan benzinli motoruyla oldukça ilgi çekici bir yolculuk vaat ediyor. Araç 80. yıla özel versiyonuyla geldiği için hem tarz olarak hem de hitabet dili olarak daha keskin ve sportif bir ruha sahip diyebiliriz. Aracın ön plana çıkan özelliklerini sizler için derledik. Keyifli okumalar dileriz.

Tasarım: Farklı renk kombinasyonlarıyla herkese hitap ediyor

Dış tasarım:

Dış görünüm konusunda özellikle benzersiz olmayı tercih eden Jeep Renegade, yeni nesil trendlere sonuna kadar uyum sağlıyor diyebiliriz. Aracın ön bölgesinde yer alan yedili ön üst ve alt ızgara tasarımı stil olarak da net çizgileri organize ediyor. Yeni nesil renk seçenekleriyle daha fazla kişiye hitap eden araç, tavan rayları ve özellikle nefes kesen aydınlatma sistemiyle çok iddialı bir sunum sergiliyor.

Full LED aydınlatma teknolojisiyle gelen araç Jeep Renegade logosundan tutun da parlak ayna kapaklarına kadar pek çok minimal detaya sahip. Siyah tavan rayları bu noktada oldukça ilgi çekerken parlak egzoz ucu gibi yenilikler araçla ilgili beklentileri ve ilgiyi artıracak detaylar sunuyor. Aracın bünyesinde yer alan 16 inç alüminyum alaşımlı jant tasarımları, sport ve longitude donanımlarında standart olarak sunuluyor.

17 inçlik jant seçeneği limited donanımında standart olarak sunulurken, yeni nesil 19 inç jant seçenekleri de S limited donanımında standart olarak ön plana çıkarılıyor. Açılır tavan yapısıyla açık hava sürüşlerinin keyfini çıkarabileceğiniz Jeep Renegade, her sürüşünüzde panoramik manzaralarla yeni bir heyecan yaratıyor.

İç tasarım:

Aracın iç tasarımında özellikle görsel detaylar dikkat çekiyor. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ergonomik tasarımlı kumaş dokuları, uzun yollarda dahi sizi memnun etmeyi amaçlıyor. Yolcu tutunma kolları, 60/40 ayrılan arka koltuk tasarımları, Jeep logolu hoparlör çerçeveleri ile araç içinde yer alan minimal detaylar ilgi çekiyor.

Fonksiyonel özellikler akıllı bir ekran dahilinde tasarlandığı için ulaşımı ve multimedya deneyimi çok daha keyifli oluyor. Yeni nesil orta konsol, iç saklama alanını çok daha etkili kullanmanıza imkan sunuyor.

Güvenlik: Hızını trafik işaretlerine göre belirleyen akıllı hız asistanı

Trafik işareti tanıma (TSR):

Trafik işareti tanıma özelliği sayesinde hız sınırlarını ve trafik ışıklarını asla kaçırmayacaksınız. Sürücüyü ikaz etmek için kullanılan ön kamera araç için çok daha profesyonel bir kullanım yapısı yaratıyor. Bu özellik için harita veya GPS desteği gerekmiyor. Yeni Renegade yelpazesinde TSR standardı ile güvenlik bir üst seviyeye çıkıyor.

Akıllı hız asistanı (ISA):

Bu yeni nesil teknoloji sayesinde aracınızın hızı trafik ışıklarına göre belirleniyor. Trafik kuralları çerçevesinde önerilen değerlerle sınırlanan akıllı hız asistanı, gerekli durumlarda devre dışı bırakılabilir. Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan TSR ve ISA ile Renegade aracınızda en üst güvenlik seviyesi olarak ön plana çıkıyor.

60’ın üzerinde güvenlik ve koruma özelliği:

Jeep® Renegade ön ve arka tarafta tam boy yan hava yastıkları ile oldukça güçlü bir koruma sağlıyor. Araç içerisinde sürücü tarafı diz destekleyici hava yastığı, ön yolcu için koltuğa monte yan hava yastıkları ve gelişmiş çok kademeli sürücü ve ön yolcu hava yastıkları bulunuyor. Aktif bir koruma sistemine sahip olan Renegade, sürekli yeni gelişmelerle ilgi çekmeye devam ediyor.

Şerit değiştirme ikaz sistemi:

Araç şerit konumunda iken kameralar tarafından izleniyor ve olası bir şekilde şerit dışına çıkılırsa şoföre ikaz sinyalleri gönderiyor. Hem görsel hem de sesli bir uyarı veren bu ikaz sistemi şeritte kalma asistanı ile oldukça güvenilir bir kullanım sunuyor.

Konfor: Multimedya ekranındaki kamera ile rahat park edin

60/40 ayrılan arka koltuklar:

Araç içi koltuklar kumaş yapısı ile kaliteli bir deneyim sunuyor. Ayrıca arka koltuklar da 60/40 olarak ayrılıyor ve bu sayede daha işlevsel bir hale çevirebiliyorsunuz.

Direksiyon kontrolleri:

Direksiyon kontrolleri konusunda minimal detayları bünyesinde tutan araç, özellikle multimedya ekranı üzerinden rahatlıkla kontrol edilebilir bir seçenek sunuyor.

Bagaj fileleri:

Araç için ön plana çıkan bir diğer özellik de bagaj fileleri oluyor. Bagaj çantaları ve fileleri ile ilgi çeken araç, daha fazla ve kontrollü bir şekilde bagaj kullanımına olanak sağlıyor.

Parkview geri görüş kamerası:

Dokunmatik ekran üzerinde aracın arkasındaki alanı renkli olarak görebiliyorsunuz. Alanın renkli görüntüleri ve park gibi işlemlerin detayları sayesinde geri görüş işlemlerinde çok rahat edeceksiniz.

Yeni Jeep Renegade donanım paketleri:

JEEP® Renegade 80. Yıl Özel Versiyonu

Longitude

Limited

S Limited

Yeni Jeep Renegade performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

Jeep® Renegade yenilenmiş benzinli motor seçenekleri ile oldukça güçlü bir tork desteği sunuyor. Yeniden tasarlanan dizel motor seçeneklerine sahipken daha verimli güç aktarma mekanizması, arttırılmış güç ve hassasiyet sağlıyor. Özellikle kamp yapmayı sevenler için güçlü araç çekme kabiliyeti de sunuyor.

1.3 GSE TURBO 150hp DDCT (Otomatik):

Ortalama (lt/100 km): 6,3

Şehir içi (lt/100 km): 6,4

Şehir dışı (lt/100 km): 6,2

1.0GSE TURBO 120hp MT

Ortalama (lt/100 km): 6,0

Şehir içi (lt/100 km): 5,9

Şehir dışı (lt/100 km): 6,1

Yeni Jeep Renegade 2021 fiyat listes:

Renegade 1.3 150hp Longitude Benzinli DDCT 4x2: 585.950 TL

Renegade 1.3 150hp Limited Benzinli DDCT 4x2: 645.950 TL

Renegade 1.3 150hp S Limited Benzinli DDCT 4x2: 695.950 TL

Renegade 1.3 150hp 80.Yıl Benzinli DDCT 4x2: 720.950 TL

Renegade S Limited 1.3 PHEV 240hp AT 4xe: 1.106.000 TL

Sizler için Yeni Jeep Renegade’in özelliklerini ve teknik detaylarını yakından inceledik. Peki sizler Yeni Jeep Renegade’in bu yeni hali ve fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.