2024 Nobel Fizik Ödülü Sahiplerini Buldu

2024 Nobel Fizik Ödülü, "Yapay Sinir Ağları ile Makine Öğrenimini Sağlayan" ABD'li John Hopfield ve İngiliz Geoffrey Hinton'a gitti.

Bu yılın Nobel Fizik Ödülü alan isimleri belli oldu. Fizik alanındaki araçları kullanarak bugünün güçlü makine öğrenme modellerinin temellerini oluşturan John Hopfield ve Geoffrey Hinton, 2024 Nobel Fizik Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Yapay zekâdan bahsettiğimizde genellikle yapay sinir ağlarını kastediyoruz. Bu teknoloji sayesinde, beynin yapısı örnek alınarak daha gelişmiş ve daha efektif yapay zekâ modelleri oluşturulabiliyor. Yapay sinir ağlarında beyin nöronları farklı değerlere sahip düğümlerle temsil ediliyor. Bu düğümler de sinapslara benzetilebilecek bağlantılar aracılığıyla birbiriyle etkileşime geçiyor ve bu bağlantılar güçlendirilip çıkarılabiliyor.

11 milyon İsveç Kronu ödül kazandılar

İki bilim insanı, Nobel Fizik Ödülü ile birlikte 11 milyon İsveç Kronu (36 milyon 363 bin TL) ödüle de hak kazanmış oldu. Bu ödül, birden fazla kazanan olduğu durumlarda kazananlar arasında eşit pay ediliyor. Bu yıl ödül kazanan isimlerden ABD'li John Hopfield Princeton Üniversitesi'nde, İngiliz Geoffrey Hinton ise Toronto Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapıyor.

Nobel Fizik Komitesi Başkanı Ellen Moons, "Ödül sahiplerinin çalışmaları şimdiden büyük fayda sağladı. Fizikte, yapay sinir ağlarını belirli özelliklere sahip yeni malzemelerin geliştirilmesi gibi çok çeşitli alanlarda kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

İkilinin çalışmaları uzun yıllardır yapay zekâ alanındaki çalışmalar için kullanılıyor.