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BYD Türkiye Distribütörü Açıkladı: BYD Türkiye Fabrikası İptal mi Oldu?

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Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan BYD'nin Türkiye'ye fabrika açacağına yönelik iddialara önemli bir isimden yanıt geldi.

BYD Türkiye Distribütörü Açıkladı: BYD Türkiye Fabrikası İptal mi Oldu?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İlk kez geçtiğimiz yıl ortaya çıkan BYD fabrikası yatırımı, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Herkes "Fabrika inşaatı neden başlamadı, yoksa iptal mi oldu?" diye merak ederken, beklenen açıklama en yetkili isimlerden birinden geldi.

ALJ Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, gazeteci Emre Özpeynirci’nin programında akıllardaki soru işaretlerine yanıtlar verdi.

İçerikten Görseller

BYD Türkiye Distribütörü Açıkladı: BYD Türkiye Fabrikası İptal mi Oldu?
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"Biz de süreci basından takip ediyoruz"

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ALJ Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, kamuoyundaki en büyük kafa karışıklığını gidererek işin mutfak tarafını netleştirdi.

ALJ Türkiye olarak sadece distribütör rolünü üstlendiklerini belirten Bozkurt, yatırım anlaşmasının doğrudan Çinli ana firma ile bakanlıklar arasında yapıldığını vurguladı.

Peki yatırım iptal mi?

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Herkesin merak ettiği "Bu fabrika kurulacak mı?" sorusuna da açıklık getiren ALJ Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, tarafların hâlâ çok istekli olduğunu belirtti. BYD'nin Türkiye pazarındaki satış performansından son derece memnun olduğunu ifade eden CEO, Çinli devin Avrupa vizyonunun çok büyük olduğunu şu sözlerle özetledi: "BYD, Türkiye ve Macaristan fabrikalarının toplamının bile Avrupa hedefleri için yetersiz kalacağını düşünüyor. Yani yeni fabrikalar bile gündemde."

Sonuç olarak projenin arkasında olumsuz hiçbir gelişme yok, görünüşe göre süreç planlandığı gibi işliyor.

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