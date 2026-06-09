Togg'un Haziran 2026 kampanyası, T10X ve T10F almak isteyen kullanıcılara sıfır faizli kredi ve uzun vadeli finansman seçenekleri sunuyor. Bireysel kullanıcılar ile filo müşterileri için hazırlanan ödeme planları, bu ay otomobil almayı düşünenlerin radarına girecek gibi duruyor.

Yaz aylarına girerken elektrikli otomobil almak isteyenlerin karşısına yine dikkat çeken bir Togg kampanyası çıktı. Marka, T10X ve T10F modelleri için hem bireysel kullanıcılara hem de şirketlere özel yeni finansman seçeneklerini duyurdu. Yani bu ay Togg almak isteyenler için mesele sadece fiyat değil, ödeme planı tarafında da şekilleniyor.

Kampanyanın en çok konuşulacak kısmı ise doğal olarak sıfır faizli kredi seçenekleri. Çünkü T10X ve T10F tarafında bazı versiyonlarda 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli ödeme planları yer alıyor. Bunun yanında daha yüksek kredi tutarı isteyenler için 36 ve 48 aya uzanan farklı faizli seçenekler de listede kendine yer buluyor.

T10X ve T10F için ödeme planı nasıl şekilleniyor?

Togg’un haziran ayına özel tablosuna baktığımızda bireysel kullanıcılar için iki farklı yol öne çıkıyor. Daha düşük kredi tutarıyla kısa vadede sıfır faiz avantajından yararlanmak mümkün. Daha yüksek kredi tutarına ihtiyaç duyan kullanıcılar ise 36 veya 48 ay vadeli, faizli seçeneklere yönlendiriliyor.

Filo alımlarında ise tablo biraz daha büyüyor. Togg, kurumsal müşteriler için “akıllı cihazın tamamına finansman” vurgusu yapıyor ve 5 adet üzeri alımlarda ek avantajlara dikkat çekiyor. Böylece sadece bireysel kullanıcılar değil, araç parkını elektrikliye çevirmek isteyen şirketler de kampanyanın hedefinde oluyor.

Müşteri tipi Model / versiyon Kredi tutarı Vade Faiz oranı Aylık ödeme Bireysel T10F V2 900.000 TL 12 ay %0,00 75.000 TL Bireysel T10F 4More 900.000 TL 12 ay %0,00 75.000 TL Bireysel T10F V2 1.700.000 TL* 48 ay %3,14 81.310 TL Bireysel T10F V1 1.300.000 TL 48 ay %3,13 62.044 TL Bireysel T10F 4More 1.500.000 TL 36 ay %3,13 80.090 TL Bireysel T10X V2 650.000 TL 12 ay %0,00 54.167 TL Bireysel T10X 4More 900.000 TL 12 ay %0,00 75.000 TL Bireysel T10X V2 1.700.000 TL* 48 ay %3,14 81.310 TL Bireysel T10X V1 1.300.000 TL 48 ay %3,13 62.044 TL Bireysel T10X 4More 1.500.000 TL 36 ay %3,13 80.090 TL Filo T10F V2 / 4More 900.000 TL 12 ay %0,00 75.000 TL Filo T10F V2 2.475.000 TL* 48 ay %3,25 105.542 TL Filo T10F 4More 3.200.000 TL* 48 ay %3,26 136.712 TL Filo T10F V1 2.300.000 TL 48 ay %3,24 97.897 TL Filo T10X V2 650.000 TL 12 ay %0,00 54.167 TL Filo T10X 4More 900.000 TL 12 ay %0,00 75.000 TL Filo T10X V2 2.475.000 TL* 48 ay %3,25 105.542 TL Filo T10X 4More 3.200.000 TL* 48 ay %3,26 136.712 TL Filo T10X V1 2.300.000 TL 48 ay %3,24 97.897 TL

Tabloda en net dikkat çeken seçenek, 12 ay vadeli yüzde 0 faiz kampanyası. T10F tarafında V2 ve 4More için 900.000 TL kredi sunulurken, T10X tarafında V2 için 650.000 TL, 4More için ise 900.000 TL kredi seçeneği yer alıyor. Bu planlarda aylık ödeme tutarı model ve kredi miktarına göre değişiyor.

Elbette uzun vade isteyenler için tablo farklılaşıyor. 48 ay vadeli seçeneklerde kredi tutarı 1,3 milyon TL’den başlayıp filo tarafında 3,2 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. Ancak burada faiz oranı da devreye girdiği için aylık ödeme kısa vadeli sıfır faizli seçeneklere göre daha farklı bir hesapla oluşuyor.

Kredi kampanyaları her zaman ilk bakışta aylık ödeme tutarıyla dikkat çekiyor ama karar verirken toplam maliyeti de hesaplamak gerekiyor. Togg’un notlarına göre kredi tutarı, araç versiyonu ve banka değerlendirmesine göre değişebiliyor. Ayrıca kampanyalar birleştirilemiyor ve bankalar kredi kullandırma konusunda yetkili oluyor.

Bu yüzden Togg Haziran 2026 kampanyası, özellikle kısa vadede sıfır faiz avantajı arayanlar için güçlü bir seçenek gibi görünüyor. Filo tarafında ise yüzde 100 finansman desteği, şirketlerin elektrikli araç dönüşümünü hızlandırabilecek bir hamle olabilir. Tabii son karar için tabloyu toplam maliyetle birlikte okumakta fayda var.