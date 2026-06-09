Yaz aylarına girerken elektrikli otomobil almak isteyenlerin karşısına yine dikkat çeken bir Togg kampanyası çıktı. Marka, T10X ve T10F modelleri için hem bireysel kullanıcılara hem de şirketlere özel yeni finansman seçeneklerini duyurdu. Yani bu ay Togg almak isteyenler için mesele sadece fiyat değil, ödeme planı tarafında da şekilleniyor.
Kampanyanın en çok konuşulacak kısmı ise doğal olarak sıfır faizli kredi seçenekleri. Çünkü T10X ve T10F tarafında bazı versiyonlarda 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli ödeme planları yer alıyor. Bunun yanında daha yüksek kredi tutarı isteyenler için 36 ve 48 aya uzanan farklı faizli seçenekler de listede kendine yer buluyor.
T10X ve T10F için ödeme planı nasıl şekilleniyor?
Togg’un haziran ayına özel tablosuna baktığımızda bireysel kullanıcılar için iki farklı yol öne çıkıyor. Daha düşük kredi tutarıyla kısa vadede sıfır faiz avantajından yararlanmak mümkün. Daha yüksek kredi tutarına ihtiyaç duyan kullanıcılar ise 36 veya 48 ay vadeli, faizli seçeneklere yönlendiriliyor.
Filo alımlarında ise tablo biraz daha büyüyor. Togg, kurumsal müşteriler için “akıllı cihazın tamamına finansman” vurgusu yapıyor ve 5 adet üzeri alımlarda ek avantajlara dikkat çekiyor. Böylece sadece bireysel kullanıcılar değil, araç parkını elektrikliye çevirmek isteyen şirketler de kampanyanın hedefinde oluyor.
|Müşteri tipi
|Model / versiyon
|Kredi tutarı
|Vade
|Faiz oranı
|Aylık ödeme
|Bireysel
|T10F V2
|900.000 TL
|12 ay
|%0,00
|75.000 TL
|Bireysel
|T10F 4More
|900.000 TL
|12 ay
|%0,00
|75.000 TL
|Bireysel
|T10F V2
|1.700.000 TL*
|48 ay
|%3,14
|81.310 TL
|Bireysel
|T10F V1
|1.300.000 TL
|48 ay
|%3,13
|62.044 TL
|Bireysel
|T10F 4More
|1.500.000 TL
|36 ay
|%3,13
|80.090 TL
|Bireysel
|T10X V2
|650.000 TL
|12 ay
|%0,00
|54.167 TL
|Bireysel
|T10X 4More
|900.000 TL
|12 ay
|%0,00
|75.000 TL
|Bireysel
|T10X V2
|1.700.000 TL*
|48 ay
|%3,14
|81.310 TL
|Bireysel
|T10X V1
|1.300.000 TL
|48 ay
|%3,13
|62.044 TL
|Bireysel
|T10X 4More
|1.500.000 TL
|36 ay
|%3,13
|80.090 TL
|Filo
|T10F V2 / 4More
|900.000 TL
|12 ay
|%0,00
|75.000 TL
|Filo
|T10F V2
|2.475.000 TL*
|48 ay
|%3,25
|105.542 TL
|Filo
|T10F 4More
|3.200.000 TL*
|48 ay
|%3,26
|136.712 TL
|Filo
|T10F V1
|2.300.000 TL
|48 ay
|%3,24
|97.897 TL
|Filo
|T10X V2
|650.000 TL
|12 ay
|%0,00
|54.167 TL
|Filo
|T10X 4More
|900.000 TL
|12 ay
|%0,00
|75.000 TL
|Filo
|T10X V2
|2.475.000 TL*
|48 ay
|%3,25
|105.542 TL
|Filo
|T10X 4More
|3.200.000 TL*
|48 ay
|%3,26
|136.712 TL
|Filo
|T10X V1
|2.300.000 TL
|48 ay
|%3,24
|97.897 TL
Tabloda en net dikkat çeken seçenek, 12 ay vadeli yüzde 0 faiz kampanyası. T10F tarafında V2 ve 4More için 900.000 TL kredi sunulurken, T10X tarafında V2 için 650.000 TL, 4More için ise 900.000 TL kredi seçeneği yer alıyor. Bu planlarda aylık ödeme tutarı model ve kredi miktarına göre değişiyor.
Elbette uzun vade isteyenler için tablo farklılaşıyor. 48 ay vadeli seçeneklerde kredi tutarı 1,3 milyon TL’den başlayıp filo tarafında 3,2 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. Ancak burada faiz oranı da devreye girdiği için aylık ödeme kısa vadeli sıfır faizli seçeneklere göre daha farklı bir hesapla oluşuyor.
Kredi kampanyaları her zaman ilk bakışta aylık ödeme tutarıyla dikkat çekiyor ama karar verirken toplam maliyeti de hesaplamak gerekiyor. Togg’un notlarına göre kredi tutarı, araç versiyonu ve banka değerlendirmesine göre değişebiliyor. Ayrıca kampanyalar birleştirilemiyor ve bankalar kredi kullandırma konusunda yetkili oluyor.
Bu yüzden Togg Haziran 2026 kampanyası, özellikle kısa vadede sıfır faiz avantajı arayanlar için güçlü bir seçenek gibi görünüyor. Filo tarafında ise yüzde 100 finansman desteği, şirketlerin elektrikli araç dönüşümünü hızlandırabilecek bir hamle olabilir. Tabii son karar için tabloyu toplam maliyetle birlikte okumakta fayda var.