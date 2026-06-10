Gemini Çöktü mü? Gemini'de Yeni Sohbet Başlatılamıyor!

En çok kullanılan yapay zekâlardan biri olan Google'ın yapay zekâsı Gemini, son bir saattir çökmüş durumda.
Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre şu anda Gemini erişilebiliyor olsa da yeni bir sohbet başlatmak mümkün değil.
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Gemini çöktü mü?
Sosyal medya ve DownDetector üzerinde kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre Gemini şu anda yeni sohbet başlatmaya izin vermiyor. Doğal olarak yazdığın sohbetlere de yanıt vermiyor ve hata mesajı sunuyor.
Şimdilik Google cephesinden bir açıklama gelmiş değil ancak bu tip sorunlar genellikle kısa süreli kesintilerden ibaret olduğundan, belli aralıklarla kontrol etmenizde fayda var.