Geçtiğimiz günlerde Nobel Tıp Ödülü ve Nobel Fizik Ödülü'nün verilmesinin ardından bugün de Nobel Kimya Ödülü sahipleri açıklandı.

2024 Nobel Kimya Ödülü, proteinlerle ilgili önemli çalışmalar yürüten David Baker, Demis Hassabis ve John Jumper'a verildi. Kazananlardan David Baker, Washington Üniversitesi'nde görev yaparken, Demis Hassabis ve John Jumper ise Londra'daki Google DeepMind'da çalışıyor. Her üç bilim insanı da protein yapılarının anlaşılmasında ve bu yapıları çözme konusunda devrim niteliğinde ilerlemeler kaydetti.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nin genel sekreteri Hans Ellegren, ödülü duyururken ödülün sahibi çalışmanın bilim dünyasında çığır açtığını belirtti. Proteinlerin üç boyutlu yapılarının belirlenmesi, biyolojik süreçlerin daha iyi anlaşılmasını sağlarken, tıp ve biyoteknoloji alanlarında da büyük yeniliklere kapı açıyor.

Nobel Kimya Ödülü kazananlarından ikisi Google DeepMind'da

Nobel Kimya Ödülü geçtiğimiz yıl kuantum noktaları üzerine yapılan çalışmalar nedeniyle yine üç bilim insanına verilmişti. Kuantum noktaları, sadece birkaç nanometre çapındaki çok küçük parçacıklar olup, elektronik ve tıbbi görüntüleme gibi pek çok alanda uygulama buluyor.

Nobel Ödülleri haftası bu yıl geçtiğimiz günlerde tıp alanında verilen ödüllerle başlamıştı. Amerikalı bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun, bu yılki Nobel Tıp Ödülü’nün sahibi olurken, Nobel Fizik Ödülü ise makine öğreniminin kurucuları olarak kabul edilen John Hopfield ve Geoffrey Hinton’a verilmişti. Nobel Edebiyat Ödülü yarın, Nobel Barış Ödülü ise Cuma günü sahibini bulacak. Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı ise önümüzdeki Pazartesi açıklanacak.

Nobel ödülleri, mucit Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine veriliyor ve kazananlar 11 milyon İsveç kronu para ödülü ile onurlandırılıyor.