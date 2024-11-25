2024 yılı bolca güzel oyunu beraberinde getirmiş olsa da oyunlardaki bazı sıkıntıları çözecek yenilikler göremedik.

Eskiden oyun stüdyoları çok daha cesurdu ve çok daha sıra dışı işler deneyebiliyorlardı. Zaman içerisinde sektör büyüdü ve artık yerine göre yüzlerce milyon dolar yatırım yapılan oyunlarda daha güvenli sularda yüzülüyor, yenilikler görmek için ise genelde indie oyunları denemek gerekiyor.

2024 yılının sonlarına geldiğimiz bu günlerde, 2024 yılında hâlâ karşımıza çıkan bazı klişeleri sizler için derledik. Bu klişelerden bazıları çok göz önünde olsa da bazıları daha az dikkat çekiyor.

1- Rol yapma oyunlarında dünyanın kurtarılmak için keyfimizi beklemesi

Herhangi bir rol yapma oyununu düşünün. Geçen yıl çıkmış olsa da Baldur's Gate 3 olur, Dragon's Dogma olur, Black King: Wukong olur her türlü oyunda bir noktada dünyayı kurtarmamız gerekiyor. Bazen hızımızı alamayıp tanrı falan bile olabiliyoruz. Burada oyun yapımcıları, oynama süresini arttırmak için oyunları doldurdukça dolduruyor. Yan görevdi, kart oyunu oynamasıydı, başarım kovalamasıydı derken oyun bizi bekliyor. Bekliyor derken kötüler mesela bizim olmadığımız süreçte hiçbir şey yapmıyorlar.

2- Hızlı olan kazanır, oyun hızla alakalı olmasa bile

Formula 1 oyunu falan oynarken tamam ama pek çok oyunda genel oyun mekaniğinde hız, olması gerekenden daha önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Spor oyunları bu durumu bir noktaya kadar kabul edebileceğimiz oyunlar olsa da daha alakasız oyunlarda da hızın önemli olması, hatta oyunun metasını belirlemesi sık karşılaşılan bir durum.

3- Gizlilik görevlerinin dizlerimizin bağını test etmesi

Oyunlarda sık karşılaşılan bir başka klişe, gizlilik görevlerinde oyunun bizden uzun uzun çömelmiş vaziyette yavaş yavaş yürümemizi beklemesi. Kılık değiştirme olur, sızma olur, başka bir yerde karışıklık çıkarma olur farklı mekaniklere neredeyse hiç izin verilmemesi, verildiğinde bile senaryo icabı olup oyunculara seçme hakkı sunulmaması da bir başka bitmesi gereken klişe.

4- Herkesin dövüş ustası olması

Oyunlardaki tüm isim sahibi kötü karakterlerin mutlaka çok iyi dövüşçü olması da başka bir konu. Oyun sonu mekaniği farklı bir şekilde oluşturulabilir ve karşımızdaki kişi muhasebeci bile olsa 28 saat dövüşmeden boss dövüşü geçebilmemiz sağlanabilir. Bunu sağlayan birkaç oyun var ancak genel olarak herkesle kıyasıya dövüşmek en kestirme yol olarak kullanılıyor. Bu yıl oynadığınız ve boss içeren herhangi bir oyunda, uzun uzun dövüşmediğiniz bir son (bölüm sonu da olur) hatırlıyor musunuz?

5- Ara sahnelerde yenilmek

Bir oyunda oyuncuların amacı kendi yeteneklerini kullanarak başarılı olmaktır. Maalesef bu yıl da oyunlarda pek çok oyunlarda ara sahnelerde bir şekilde yenildiğimizi ya da başarısız olduğumuzu gördüğümüz pek çok deneyim yaşadık. Oyunun hikayesi gereği zorla başarısız olmadığımız senaryolar da pekâlâ kaleme alınabiliyor, alternatifler bulunabiliyor.

Oyunlarda bu yıl da gördüğünüz ve "Bitsin artık!" dediğiniz diğer klişeler neler? Siz de bitmesini istediğiniz klişeleri yorumlara yazabilirsiniz.