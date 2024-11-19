Google, 2024'ün En İyi Mobil Uygulama ve Oyunlarını Açıkladı

Google, Play Store'da yayımlanmış olan 2024'ün en iyi mobil uygulama ve oyunlarını açıkladı. İşte kategori kategori en iyiler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, artık geleneksel hâle gelen bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile Google Play Store'da 2024'ün en iyi mobil uygulama ve oyunları belli olmuş oldu.

Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, Google Play Store'da yayımlanmış, yılın en iyi oyun ve uygulamalarına yakından bakalım.

2024'ün en iyi mobil uygulamaları

2024'ün en iyi mobil oyunları ise şöyle