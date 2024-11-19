Google, 2024'ün En İyi Mobil Uygulama ve Oyunlarını Açıkladı

ABD merkezli teknoloji devi Google, artık geleneksel hâle gelen bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama ile Google Play Store'da 2024'ün en iyi mobil uygulama ve oyunları belli olmuş oldu.
Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, Google Play Store'da yayımlanmış, yılın en iyi oyun ve uygulamalarına yakından bakalım.
2024'ün en iyi mobil uygulamaları
- Eğlenmek için en iyi uygulama: Mila by Camilla Lorentzen
- Kişisel gelişim için en iyi uygulama: UpStudy - Camera Math Solver
- Günlük ihtiyaçlar için en iyi uygulama: MacroFactor - Macro Tracker
- Gizli hazine kategorisinin en iyisi: Timeleft
- Takip için en iyi uygulama: Baby Daybook - Newborn Tracker
- Tablet ve Chromebook'lar için en iyi uygulama: Infinite Painter
- Google TV için en iyi uygulama: Peacock TV: Stream TV & Movies
- Çocuklar için en iyi uygulama: PBS KIDS Video
2024'ün en iyi mobil oyunları ise şöyle
- En iyi çok oyunculu oyun: Squad Busters
- Topla ve oyna kategosinin en iyisi: Eggy Party: Trendy Party Game
- Indie kategorisinin en iyisi: Yes, Your Grace
- En iyi hikâye tabanlı oyun: Solo Leveling: Arise
- En iyi devam oyunu: Honkai: Star Rail
- Aileler için en iyi oyun: Tab Time World
- Play Pass'teki en iyi oyun: Kingdom Rush 5: Alliance
- PC'deki en iyi Google Play oyunu: Cookie Run: Tower of Adventures