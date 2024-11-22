Golden Joystick 2024 etkinliği resmen gerçekleştirildi. Böylelikle yılın en iyi oyunları belli olmuş oldu. İşte kategori kategori kazananlar...

Video oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden "Golden Joystick", geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi. Böylelikle onlarca kategori arasında ödül almaya hak kazanan oyunlar gün yüzüne çıkmış oldu.

Golden Joystick 2024 etkinliklerinin en çok konuşulan yapımları, Final Fantasy 7: Rebirth ve Helldivers 2 oldu. Final Fantasy 7: Rebirth, aday olduğu 7 kategorinin 4'ünden ödül aldı. Helldivers 2 ise 5 kategoride adaydı ve 3 ödül almayı başardı. Yayımlandığı dönem gündemden düşmeyen Black Myth Wukong ise "yılın en iyi oyunu" olarak kayıtlara geçti.

İşte Golden Joystick 2024 kazananları:

En iyi ses tasarımı - Astro Bot

- Astro Bot En iyi müzik - Final Fantasy 7: Rebirth

- Final Fantasy 7: Rebirth En iyi hikâye anlatımı - Final Fantasy 7: Rebirth

- Final Fantasy 7: Rebirth En iyi çok oyunculu oyun - Helldivers 2

- Helldivers 2 En iyi görsel tasarım - Black Myth: Wukong

- Black Myth: Wukong En iyi bağımsız oyun - Balatro

- Balatro Kendileri tarafından yayımlanan en iyi bağımsız oyun - Another Crab's Treasure

- Another Crab's Treasure Yılın oyun stüdyosu - Team Asobi (Astro Bot)

- Team Asobi (Astro Bot) En iyi başrol - Cody Christian (Cloud, Final Fantasy 7: Rebirth)

- Cody Christian (Cloud, Final Fantasy 7: Rebirth) En iyi yardımcı oyuncu - Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth)

- Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth) Eleştirmenlerin seçtiği "çığır açan" oyun - Balatro

- Balatro Konsol ve PC'de hâlâ oynanan oyun - Minecraft

- Minecraft Mobilde hâlâ oynanan oyun - Honkai: Star Rail

- Honkai: Star Rail Yılın PC oyunu - Satisfactory

- Satisfactory Yılın konsol oyunu - Helldivers 2

- Helldivers 2 En çok aranan oyun - GTA 6

- GTA 6 "Eleştirmenlerin Seçimi" kategorisi - Helldivers 2

- Helldivers 2 En iyi oyun genişlemesi - Elden Ring: Shadow of the Erdtree

- Elden Ring: Shadow of the Erdtree En iyi oyun donanımı - Steam Deck OLED

- Steam Deck OLED En iyi erken erişim oyunu - Lethal Company

- Lethal Company En iyi fragman - Helldivers 2

- Helldivers 2 "Yayıncıların Seçimi" kategorisi - Chained Together

- Chained Together En iyi uyarlama - Fallout

- Fallout Yılın en iyi oyunu - Black Myth Wukong

Milyonlarca oyuncunun büyük bir heyecanla beklediği GTA 6, henüz piyasaya sürülmeden ilk ödülünü almış oldu.