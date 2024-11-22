Video oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden "Golden Joystick", geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirildi. Böylelikle onlarca kategori arasında ödül almaya hak kazanan oyunlar gün yüzüne çıkmış oldu.
Golden Joystick 2024 etkinliklerinin en çok konuşulan yapımları, Final Fantasy 7: Rebirth ve Helldivers 2 oldu. Final Fantasy 7: Rebirth, aday olduğu 7 kategorinin 4'ünden ödül aldı. Helldivers 2 ise 5 kategoride adaydı ve 3 ödül almayı başardı. Yayımlandığı dönem gündemden düşmeyen Black Myth Wukong ise "yılın en iyi oyunu" olarak kayıtlara geçti.
İşte Golden Joystick 2024 kazananları:
- En iyi ses tasarımı - Astro Bot
- En iyi müzik - Final Fantasy 7: Rebirth
- En iyi hikâye anlatımı - Final Fantasy 7: Rebirth
- En iyi çok oyunculu oyun - Helldivers 2
- En iyi görsel tasarım - Black Myth: Wukong
- En iyi bağımsız oyun - Balatro
- Kendileri tarafından yayımlanan en iyi bağımsız oyun - Another Crab's Treasure
- Yılın oyun stüdyosu - Team Asobi (Astro Bot)
- En iyi başrol - Cody Christian (Cloud, Final Fantasy 7: Rebirth)
- En iyi yardımcı oyuncu - Briana White (Aerith, Final Fantasy 7: Rebirth)
- Eleştirmenlerin seçtiği "çığır açan" oyun - Balatro
- Konsol ve PC'de hâlâ oynanan oyun - Minecraft
- Mobilde hâlâ oynanan oyun - Honkai: Star Rail
- Yılın PC oyunu - Satisfactory
- Yılın konsol oyunu - Helldivers 2
- En çok aranan oyun - GTA 6
- "Eleştirmenlerin Seçimi" kategorisi - Helldivers 2
- En iyi oyun genişlemesi - Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- En iyi oyun donanımı - Steam Deck OLED
- En iyi erken erişim oyunu - Lethal Company
- En iyi fragman - Helldivers 2
- "Yayıncıların Seçimi" kategorisi - Chained Together
- En iyi uyarlama - Fallout
- Yılın en iyi oyunu - Black Myth Wukong
Milyonlarca oyuncunun büyük bir heyecanla beklediği GTA 6, henüz piyasaya sürülmeden ilk ödülünü almış oldu.