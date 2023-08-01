Skoda, kardeş otomobilleri olan Kamiq ile Scala'yı makyajladı. 2024 model olarak lanse edilen otomobiller, Türkiye'ye de gelecekler.

Çek otomobil üreticisi Skoda, bugün düzenlediği bir etkinlikte 2024 model Scala ile Kamiq isimli modellerini tanıttı. Makyajlanan otomobiller, geçmişte oldukları gibi bundan sonra da pek çok ortak özelliğe sahip olacaklar. Bunun nedeni, her iki otomobilin de MQB A0 platformu üzerine inşa edilmiş olması. Gelin hep birlikte, makyajlı Scala ile Kamiq'e yakından bakalım.

Skoda'nın makyajlı crossover ile hatchback modeli, artık yeni birer far tasarımına sahipler. Bu farlar, isteğe bağlı olarak matris LED teknolojisine dönüştürülebiliyor. Ancak far tasarımının dışında, ne Scala'nın ne de Kamiq'in ön yüzünde büyük bir değişim görmüyoruz.

2024 Skoda Scala işte böyle görünüyor:

Araçların ön kısımlarındaki ufak değişiklikler, arka kısımda da benzer düzeyde karşımıza çıkıyorlar. Makyajlı Scala ile Kamiq, arka kısımda ufak dokunuşlar aldılar. Marka, her iki otomobilini de 9 farklı renk seçeneği ile satışa sunacak. Tüketiciler hem Scala'da hem de Kamiq'te çift renk seçeneği ile karşılaşacaklar.

2024 Skoda Kamiq ise böyle görünüyor:

Skoda Kamiq ile Skoda Scala'nın iç kısımları, neredeyse tamamen ortak bir dizayna sahipler. Bu bağlamda; her iki otomobilde de 8 inç büyüklüğünde gösterge ekranı bulunacak. Bu gösterge ekranı, isteğe bağlı olarak 10,25 inç boyutlu da tercih edilebilecek. Aynı durum bilgi-eğlence ekranı için de geçerli. 8,25 inç boyutundaki ekran, 9,2 inç olarak da tercih edilebilecek. İki adet 15 watt USB Type-C bağlantısı ve otomatik klima kontrolü de Skoda'nın yeni araçlarında karşımıza çıkacak.

Araçların iç tasarımları böyle:

*Solda Kamiq, sağda Scala.

Gelelim kaput altına. Tahmin edebileceğiniz üzere Scala ile Kamiq'in ortak motor seçenekleri bulunacak. Ancak burada önemli bir detay var. Skoda, artık Kamiq ile Scala'nın turbo dizel motor seçeneğini sunmayacak. Tüketiciler, 95 beygir güç üreten 1.0 litrelik TSI motor seçeneği ile aynı motorun 115 beygir güç üreten daha güçlü bir versiyonunu altı ileri manuel veya yedi ileri otomatik vitesli şanzıman seçenekleriyle satın alabilecekler. 150 beygir güç üreten 1.5 litrelik TSI motorda da da aynı şanzıman seçenekleri sunulacak. 1.5 TSI motor, yüksek güce ihtiyaç olmadığı zamanlarda iki silindiri kapatacak ve bu sayede yakıt tüketimini düşürecek.

2024 model Skoda Scala ile 2024 model Skoda Kamiq, Türkiye'ye de gelecek. Araçların fiyatlarını, Türkiye'ye geldiklerinde öğrenme imkanı yakalayacağız.