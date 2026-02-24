2025'te Avrupa'da En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları ve Modelleri Belli Oldu

Avrupa'da 2025 yılında en çok satan akıllı telefon marka ve modelleri belli oldu. İşte veriler.

2025 yılı, akıllı telefon satışları konusunda çok hareketli bir yıl olmuştu. Öyle ki dünyanın dört bir yanında çeşitli markalardan birçok farklı model, milyonlarca insan tarafından satın alınmıştı. Dünya çapındaki satışlardan gelen verilerde Apple’ın geçen yılın zirvesinde olduğunu görmüştük.

Peki Avrupa’da durum nasıldı? Avrupa’da en çok hangi marka telefon satmayı başardı? Omdia tarafından paylaşılan yeni bir araştırma, Avrupa’da 2025 yılında en çok satan telefon markalarını gözler önüne seriyor. Verilerde toplam satış adetleri ve pazar payları da yer alıyor.

2025’te Avrupa’da en çok satan telefon markaları

Samsung - 46,6 milyon (%35 pazar payı) Apple - 36,9 milyon (%27 pazar payı) Xiaomi - 21,8 milyon (%16 pazar payı) Motorola - 7,7 milyon (%6 pazar payı) HONOR - 3,8 milyon (%3 pazar payı)

Listeye baktığımızda Samsung’un zirvede yer aldığını görebiliyoruz. Şirketin satışları geçen yıla kıyasla çok küçük oranda artış göstermiş ve pazar payı %1 artmış. İkinci sırada ise 36,9 milyon ile Apple yer alıyor. Apple, geçen yıla kıyasla pazar payını %1, satışları 2 milyon artırmayı başarmış. Üçte ise Çinli teknoloji devi Xiaomi bulunuyor.

2025 yılında Avrupa’da toplamda 134,2 milyon adet telefon satışı gerçekleştirilmiş. 2024’te ise 136,1 milyon satış vardı. Bu da geçen yıl satışlarda 2 milyon civarında düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor.

2025’te Avrupa’da en çok satan telefon modelleri

Samsung Galaxy A56 5G iPhone 16 Samsung Galaxy A16 iPhone 17 Pro Max iPhone 16 Pro Max Galaxy A36 5G iPhone 16e iPhone 17 Pro iPhone 16 Pro Galaxy S25 Ultra

Bunlar dışında en çok satan telefon modelleri de paylaşıldı. Tam sayılar yer almasa da zirvede Samsung’un bütçe dostu orta segment telefonu Galaxy A56 5G yer alıyor. Onu iPhone 16 ve Galaxy A16 takip ediyor.