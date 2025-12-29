2025'in En Çok Bitirilen Oyunları Açıklandı (Bu Oyunları 2 Gün Oynayıp Bırakamazsınız)

Oyunların sürelerini paylaşmasıyla bilinen HowLongToBeat, 2025'te oyuncuların en çok bitirdiği oyunları açıkladı.

Geride bıraktığımız 2025 yılı, oyun dünyası için de hareketli geçen bir sene olmuştu. Öyle ki dünya çapından milyonlarca oyunsever geçen yıl boyunca yüz binlerce farklı oyunu deneyimledi. Peki geçen yıl oyuncuların en çok bitirdiği oyunlar hangileriydi. HowLongToBeat, bu konuda verileri bizlerle buluşturdu.

Oyunların sürelerini paylaşmasıyla bilinen HowLongToBeat, resmî X hesabı üzerinden 2025 yılının en çok bitirilen oyunlarını paylaştı. Liste, siteye giriş yapıp oyunu bitirdiğini belirten kişilerin verileri kullanılarak oluşturuldu.

2025’te oyuncuların en çok bitirdiği oyunlar

Clair Obscur: Expedition 33 Hollow Knight: Silksong Donkey Kong Bananza Doom: The Dark Ages Dispatch Monster Hunter Wilds Mario Kart World Silent Hill f South of Midnight Hades 2

Listeye baktığımızda bu sene ödül törenlerini süpürmeyi başaran. Clair Obscur: Expedition 33’ün ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Oyunun ana hikâyesi 28.5 saat civarında sürüyor. Yan görevler de dahil her şeyi yaparak %100 tamamlamak için ise 66,5 saat harcamanız gerekiyor. HowLongToBeat verilerine göre oyuncular en çok Clair Obscur: Expedition 33’ü tamamlamış.

2’inci sırada çok büyük ilgi gören Hollow Knight: Silksong’u görüyoruz. Silksong’un ana hikâyesi 28 saat, %100 tamamlanması ise 62,5 saat sürüyor. Üçte Donkey Kong Bananza var. Bu oyunun ana hikâyesi 18,5 saat, tamamlanmasısı ise 48.5 saat sürüyor.