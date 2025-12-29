2025'in En Çok Hayal Kırıklığı Yaratan Filmleri (Hiçbiri Bekleneni Veremedi)

2025 yılı birçok harika filme sahne olsa da isteneni veremeyen yapımların da yılı oldu. İşte geçen yıl çok büyük beklentilerle çıkmalarına rağmen sevilmeyen filmler.

Sonuna geldiğimiz 2025 yılı sinema dünyası için aslında oldukça iyi geçen bir yıldı. Öyle ki birçok başarılı filmin geçen yıl boyunca vizyona girdiğini gördük. Ancak bazı filmlerde bu yaşanmadı. Öyle ki geçen yıl boyunca büyük umutlarla vizyona girip beğenilmeyen filmlerin sayısı da bir hayli fazlaydı.

Biz de bu içeriğimizde çok beklenmelerine rağmen isteneni veremeyen filmleri derledik. Listenin en kötü filmlerden oluşmadığının altını çizelim. En kötüler değil, büyük umutlarla gelmelerine rağmen bekleneni veremeyenleri içeriyor.

Captain America: Brave New World

Türü : Süper kahraman, aksiyon

: Süper kahraman, aksiyon IMDb puanı: 5.6

Marvel Sinematik Evreni'nde Chris Evans'ın ardından bayrağı devralan Sam Wilson'ın ilk solo filmi, maalesef bekleneni hiç veremedi. Defalarca ertelenen vizyon tarihi ve yoğun yeniden çekim süreçleri, filmin kurgusundaki kopuklukların en büyük habercisiydi. Görsel efektlerin kalitesizliği ve Harrison Ford gibi bir devin varlığına rağmen zayıf kalan kötü adam motivasyonu, izleyicilerin tepkisini çekti.

Tron: Ares

Türü : Bilim kurgu

: Bilim kurgu IMDb puanı: 6.3

Tron: Legacy'den yıllar sonra gelen bu film, fragmanlardaki görsellerden güzel bir film olacağa benziyordu. Ancak görsel açıdan iyi olsa da hikâye anlatımında sınıfta kaldı. Jared Leto’nun başrolünde olduğu yapım, sanal dünyanın felsefesini derinleştirmek yerine klişe bir istila öyküsüne odaklanmayı tercih etti. 200 milyon dolar bütçeye rağmen gişede patladı, izleyenler tarafından sevilmedi.

Mickey 17

Türü : Bilim kurgu

: Bilim kurgu IMDb puanı: 6.7

Son yılların en iyi filmlerinden olan Parazit'in yönetmeni Bong Joon ho'nun uzun yıllardır heyecanla beklenen Robert Pattinson başrollü filmi Mickey 17, beklentileri karşılayamadı. Aslında kötü bir film değildi ve Pattinson'ın performansı oldukça iyiydi. Ancak yıllardır beklenmesi nedeniyle heyecan iyice büyümüştü ve film bunu karşılayacak seviyede değildi. Mizah anlayışı ve temposunun genel izleyiciye hitap etmemesi de yeterli ilgiyi görmemesine neden oldu.

Him

Türü : Korku, gerilim

: Korku, gerilim IMDb puanı: 5.0

Jordan Peele’in yapımcılığını üstlendiği bu spor temalı korku filmi, çok ilginç bir vaatle yola çıkması ve heyecan veren fragmanları nedeniyle insanların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Atmosfer konusunda başarılı olsa da kalan her şey faciaydı. Ne anlatmak istediğini izleyiciye geçiremedi, diyaloglar çok kötüydü. Bu yorucu deneyim de insanlardan tepki çekti.

Anemone

Türü : Dram

: Dram IMDb puanı: 5.6

Efsane aktör Daniel Day-Lewis’in 8 yıllık emekliliğini bozması, sinema dünyasında büyük yankı uyandırmayı başarmıştı. Ancak oğlu Ronan Day-Lewis tarafından yönetilen bu film, pek beğenilmedi. Hikâyenin aşırı yavaş ilerlemesi ve yapısının tutarsızlığı genel izleyici kitlesi tarafından hiç beğenilmedi. Daniel Day-Lewis'in iyi performansı bile filmi ayakta tutamadı.

Ballerina

Türü : Aksiyon

: Aksiyon IMDb puanı: 6.8

John Wick evrenini genişleten bu yan film aslında o kadar kötü bir akisyon filmi olmamasına rağmen izleyicilerin ilgisini çekemedi. Kurgudaki ritim bozuklukları, insanların John Wick ile karşılaştırma yapması filmin beklenen seviyelere ulaşamamasını sağladı.

M3GAN 2.0

Türü : Korku

: Korku IMDb puanı: 6.0

İlk filmin yarattığı sosyal medya çılgınlığı ve taze korku anlayışı 2'inci M3GAN filmi için heyecanı tavan yaptırmıştı. Yapay zekalı katil bebeğin bu kez daha çok aksiyon odaklı bir yapıya bürünmesi, orijinalindeki gerilimi ve absürt mizahı gölgeledi. Bu da izleyicilerin ve eleştirmenlerin tepkisini çekti ve filmin hiç beğenilmemesine neden oldu.

A Big Bold Beautiful Journey

Türü : Bilim kurgu, romantik

: Bilim kurgu, romantik IMDb puanı: 6.0

Margot Robbie ve Colin Farrell gibi iki dev ismi buluşturan bu romantik bilim kurgu filmi, fantastik ögelerle gerçekçi bir aşk hikayesini harmanlamaya çalışırken belirsiz yapısıyla eleştirilerin odağı oldu ve izleyenler tarafından hiç beğenilmedi. Görsel estetiği dışında izleyiciye kalıcı bir duygu bırakmakta zorlandı. Bu nedenle de 2025’in en "olsa da olur olmasa da" projelerinden biri olarak akıllarda kaldı.

Sonuç olarak 2025 yılı, bize bütçenin ve yıldız isimlerin her zaman kaliteli bir hikaye anlamına gelmediğini bir kez daha hatırlattı. Her yıl olduğu gibi 2025'te de büyük umutlarla çıkan filmlerin sınıfta kaldığını gördük. 2026'da sinema dünyasında neler olacağını merakla bekliyoruz.