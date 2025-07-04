2025 yılında şu ana dek piyasaya sürülen otomobiller arasında en güvenli olanlar Euro NCAP'in araştırmaları neticesinde listelenmiş durumda.

Tesla Model 3, Avrupa’nın bağımsız güvenlik test kuruluşu Euro NCAP tarafından 2025 yılının en güvenli otomobili ilan edildi. Yeni testlere giren 20 model arasında Model 3, 400 puan üzerinden 359 alarak zirveye yerleşti.

Aslında Model 3 piyasada uzun zamandır var ama Tesla, güvenlik konusunda hâlâ standartları belirlemeye devam ediyor. Yenilenen test kurallarına göre otomobil; yetişkin yolcu korumasında %90, çocuk korumasında %93, yaya korumasında %89 ve güvenlik destek sistemlerinde %87 gibi oldukça yüksek puanlar aldı.

Euro NCAP'a göre en güvenli otomobiller

Otomobil Yolcu Koruması Çocuk Koruması Yaya Koruması Güvenlik Destek Sistemleri Tesla Model 3 %90 %93 %89 %87 Polestar 3 %90 %93 %79 %83 Audi A6 e-tron %92 %91 %75 %80 Voyah COURAGE %90 %88 %76 %87 GEELY EX5 %86 %87 %83 %83 Cupra TERRAMAR %89 %87 %82 %76 MINI Cooper E %89 %87 %77 %79 BYD SEALION 7 %87 %93 %76 %79 VW Tayron %87 %85 %83 %80 MG MGS5 EV %90 %82 %82 %78

Bu arada Tesla'nın çok konuşulan "Tam Kendi Kendine Sürüş" (FSD) sistemi Avrupa’da henüz kullanıma açılmış değil. Eğer o da devreye girerse Model 3’ün güvenlik seviyesi daha da yukarı çıkabilir. Model 3 dışında Volkswagen ID.7, Polestar 3 ve Geely EX5 de yüksek puanlar aldı ama Tesla’nın seviyesine ulaşamadılar.

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