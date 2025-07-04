Togg'un resmi web sitesindeki bir fiyat uyarısına "vergi" eklemesi yapması, "Elektrikli otomobillerin vergi düzenlemesi değişecek mi?" endişesi yarattı. Togg'dan henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

Elektrikli otomobil dönüşümü özellikle Avrupa’da yavaşlamış olsa Türkiye’de hızlanarak devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz ay ilk kez bir elektrikli otomobil, Türkiye’de en çok satılan otomobil olmayı başardı. Tesla ve Togg, Türkiye’nin elektrikli otomobil dönüşümünde başı çeken markalar olsa da Türkiye’de popüler olan Avrupalı markalar ve pazara yeni giriş yapan çinli firmalar da dönüşümün hızlanmasında önemli pay sahibi.

Tabii “bazı” elektrikli otomobillerin hala %10’luk ÖTV diliminde yer alması ve fiyatlarının erişilebilir seviyede kalması da bu dönüşümde önemli bir etken. Ancak Togg’un resmi web sitesindeki güncellenen uyarı metni, “Elektrikli otomobillerde ÖTV oranı değişecek mi?” endişesini beraberinde getirdi.

Togg'un eski ve yeni fiyatlandırma uyarısı şu şekilde:

Yukarıda görmüş olduğunuz uyarı, aslında yeni değil. Togg, geçmişte de aylık sipariş kotası dolduğunda verilen yeni siparişlerde bu uyarıyı gösteriyordu. Elektrikli otomobil almayı düşünenleri endişelendiren Togg’un “... geçerli olacak ticari koşullara göre” ifadesini “... geçerli olacak ticari ve vergi koşullarına göre” şeklinde değiştirmesi oldu.

Togg, uyarıya neden böyle bir “vergi” eklemesi yaptığına dair resmi bir açıklamada bulunmadı. Şirketin hükümete yakın kaynaklardan elektrikli otomobillere yönelik vergi düzenlemesinin değişeceğine dair ön bilgi aldığı yönünde spekülasyonlar var. Ancak Togg, T10X’in ilgili sürede %10’luk vergi diliminden %40’lık vergi dilimine geçmesi ihtimalini de göz önünde bulundurmuş olabilir. Eğer gerçek buysa önümüzdeki 1 ay içinde Togg T10X’in başlangıç fiyatında devasa bir zam görebiliriz.