Bu Yıl En Çok Bunlar Tercih Edildi: İşte 2025'in En İyi Ekran Kartları

Eğer yıl bitmeden yeni bir işlemci arıyorsanız, 2025'in en iyi ekran kartlarını farklı bütçelere uygun olacak şekilde sizler için bir araya getirdik.

2025 yılı, oyun dünyasında grafiklerin gerçeklikle ayırt edilemez hâle geldiği, yapay zekânın oyun performansını bambaşka bir seviyeye taşıdığı bir yıl oldu. 2025'i geride bırakmaya hazırlanırken, bilgisayar toplamak veya sistemini yenilemek isteyenler için seçenekler hiç olmadığı kadar çeşitli.

İster 4K çözünürlükte en ince detayları görmek isteyen bir tutkun olun, ister bütçenizi sarsmadan akıcı bir oyun deneyimi arayan bir öğrenci... Bu yıl alınabilecek birçok iyi ekran kartı vardı. İşte üst seviye, orta seviye ve bütçe dostu kategorilerinde 2025'e damgasını vuran en iyi ekran kartları.

NVIDIA GeForce RTX 4090 (Üst Seviye)

Eğer "Bütçe benim için sorun değil, ben sadece en iyisini istiyorum" diyenlerdenseniz, 2025 yılında da tahtın sahibi değişmedi. RTX 4090, ham kas gücü ve yapay zekâ desteğiyle 4K çözünürlükte bile oyunları âdeta tereyağından kıl çeker gibi oynatıyor.

Işın izleme (Ray Tracing) teknolojisini sonuna kadar açtığınızda bile performans kaybı yaşatmayan bu kart, yayıncılar ve profesyonel içerik üreticileri için de yılın vazgeçilmezi oldu.

Bellek (VRAM) : 24 GB GDDR6X

: 24 GB GDDR6X Hedef Çözünürlük : 4K ve üzeri (8K destekli)

: 4K ve üzeri (8K destekli) Öne Çıkan Özellik: Rakipsiz DLSS 3.5 performansı ve devasa bellek kapasitesi

AMD Radeon RX 7900 XTX (Üst Seviye)

NVIDIA'nın en tepedeki modeline karşı AMD cephesinden gelen en güçlü cevap olan RX 7900 XTX, 2025 yılında "akıllıca harcama yapmak isteyen" üst seviye kullanıcıların gözdesiydi.

Saf oyun performansında RTX 4080 Super ile kafa kafaya yarışan ve hatta yer yer geçen bu kart, özellikle yüksek VRAM kapasitesiyle uzun ömürlü bir yatırım olduğunu kanıtladı. Üstelik rakibine göre daha ulaşılabilir fiyatıyla, 4K oyunculuğun kapılarını daha geniş bir kitleye açtı.

Bellek (VRAM) : 24 GB GDDR6

: 24 GB GDDR6 Hedef Çözünürlük : 4K

: 4K Öne Çıkan Özellik: Fiyatına göre sunduğu muazzam saf kas gücü ve DisplayPort 2.1 desteği

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super (Orta Seviye)

2025'in "altın oran" kartı desek yanlış olmaz. Orta-üst segmentte konumlanan RTX 4070 Super, hem 1440p monitör kullananların rüyası oldu hem de 4K'ya göz kırpmak isteyenleri üzmedi.

Önceki nesillere göre çok daha verimli çalışması ve DLSS 3 teknolojisi sayesinde, kendinden çok daha pahalı kartların sunduğu kare hızlarını yakalamayı başardı. Fiyat/performans dengesi arayan modern oyuncuların bu yıl en çok tercih ettiği kartlardan biriydi.

Bellek (VRAM) : 12 GB GDDR6X

: 12 GB GDDR6X Hedef Çözünürlük : 1440p (2K)

: 1440p (2K) Öne Çıkan Özellik: Mükemmel enerji verimliliği ve kare oluşturma (Frame Gen) teknolojisi

AMD Radeon RX 7800 XT (Orta Seviye)

AMD'nin 2025 yılında orta segmentte vurduğu en büyük gollerden biri RX 7800 XT oldu. Özellikle bellek cimriliği yapmayan yapısı sayesinde, doku paketleri yüksek yeni nesil oyunlarda darboğaz yaşamak istemeyenlerin kurtarıcısıydı.

NVIDIA'daki rakiplerine kıyasla daha fazla bellek sunması ve uygun fiyat etiketi, onu "Yıllarca arkama bakmadan oyun oynamak istiyorum" diyen orta bütçeli kullanıcılar için bir numaralı tercih hâline getirdi.

Bellek (VRAM) : 16 GB GDDR6

: 16 GB GDDR6 Hedef Çözünürlük : 1440p (2K)

: 1440p (2K) Öne Çıkan Özellik: Segmentindeki en yüksek VRAM kapasitesi ve FSR 3 desteği

NVIDIA GeForce RTX 4060 (Bütçe Dostu)

Bütçe dostu sistem toplama rehberlerinin 2025'teki yıldızı şüphesiz RTX 4060 oldu. 1080p oyunculuğun hâlâ dünyada en yaygın standart olduğu bir dönemde, bu kart kullanıcılara düşük güç tüketimiyle yüksek performans sundu.

DLSS 3 teknolojisinin sihrini giriş seviyesine getirmesi sayesinde, çok güçlü olmayan sistemlerde bile en yeni oyunları akıcı bir şekilde oynatmayı başardı. Öğrenciler ve e-spor tutkunları için yılın en mantıklı seçimiydi.

Bellek (VRAM) : 8 GB GDDR6

: 8 GB GDDR6 Hedef Çözünürlük : 1080p (Full HD)

: 1080p (Full HD) Öne Çıkan Özellik: Düşük güç tüketimi ve giriş seviyesinde DLSS 3 avantajı

AMD Radeon RX 7600 XT (Bütçe Dostu)

Bütçesi kısıtlı ama beklentisi yüksek olanlar için AMD'nin sunduğu RX 7600 XT, 2025'te giriş seviyesini bir adım yukarı taşıdı. Genellikle bu fiyat bandındaki kartlarda görmeye alışık olmadığımız yüksek bellek kapasitesiyle geldi.

Bu sayede sadece e-spor oyunlarını değil, grafikleri ağır hikayeli oyunları da "texture" ayarlarını kısmadan oynamak mümkün oldu. Uygun fiyata uzun ömürlü bir 1080p deneyimi arayanlar için ilaç gibi bir karttı.