Yapay Zekâ Özellikleriyle Yıla Damga Vurdular: İşte 2025'in En İyi Kablosuz Kulaklıkları

2025 yılında yapay zekâ özellikleriyle güçlendirilmiş pek çok yeni kablosuz kulaklığa şahit olduk. Peki bu yeni kablosuz kulaklıklardan hangileri bütçenize uygun?

2025 yılını artık geride bırakmaya hazırlanırken, teknoloji dünyasında yine baş döndürücü bir yılı tamamladık. Özellikle kablosuz ses teknolojilerinde bu yıl çıta, "yapay zekâ destekli gürültü engelleme" ve "kayıpsız ses aktarımı" ile bambaşka bir noktaya taşındı.

Peki şu an bir teknoloji mağazasına girseniz veya online sepet hazırlıyor olsanız, en tepe modelden bütçe dostu seçeneklere kadar hangi kulaklık gerçekten verdiğiniz parayı hak ediyor? Karmaşık teknik terimleri bir kenara bırakıp, 2025 yılında çıkan en iyi kablosuz kulaklıklara gelin bir göz atalım.

Sony WH-1000XM6 (Üst Seviye)

Eğer bütçe sorununuz yoksa ve "Benim için sessizlik her şeyden önemli" diyorsanız, 2025'in tartışmasız lideri yine Sony oldu. Bu yıl piyasaya sürülen WH-1000XM6, efsanevi XM serisinin mirasını devraldı ve onu mükemmelleştirdi. Önceki modele göre daha hafifleyen tasarımı ve yapay zekâ ile güçlendirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği sayesinde, metroda veya uçakta dış dünyayla bağını tamamen koparıyor.

Üstelik bu yıl pil ömründe yapılan iyileştirmelerle, uzun yolculukların tek şarjla bitmesini sağlıyor. Hem konfor hem de üst düzey ses kalitesi arayanlar için listenin en tepesindeki yerini kimseye kaptırmadı diyebiliriz.

Apple AirPods Pro 3 (Üst Seviye)

iPhone kullanıcıları için 2025 yılının en büyük olayı şüphesiz AirPods Pro 3'ün çıkışıydı. Apple, bu modelde sadece ses kalitesini artırmakla kalmadı, kulaklığı âdeta bir sağlık asistanına dönüştürdü. Yeni nesil H3 çipi sayesinde şeffaflık modu o kadar doğal ki kulağında bir kulaklık olduğunu unutuyorsunuz. Uzamsal Ses (Spatial Audio) deneyimi de bu yıl ciddi anlamda geliştirilmiş durumda.

Eğer Apple ekosistemindeyseniz macera aramanıza hiç gerek yok, hem günlük kullanımda hem de spor yaparken kulağınızdan düşmeyen ergonomisiyle AirPods Pro 3, 2025'in en kompakt ve yetenekli amiral gemisi kablosuz kulaklığı.

JBL Tour Pro 3 (Orta Seviye)

Eğer sıradan bir kulaklıktan fazlasını arıyor ve "teknolojinin geldiği son noktayı cebimde taşıyayım" diyorsanız, JBL Tour Pro 3, 2025 yılının en inovatif tercihi. Bu kulaklığı rakiplerinden ayıran en büyük özellik, şarj kutusunun üzerindeki dokunmatik akıllı ekranı.

Telefonunuzu cebinden çıkarmanıza gerek kalmadan şarkı değiştirebiliyor, gelen aramaları görüyor hatta sosyal medya bildirimlerini bu küçük ekrandan kontrol edebiliyorsunuz. Ses kalitesi konusunda JBL imzası taşıyan derin basları ve geliştirdiği True Adaptive Noise Cancelling 2.0 (Gerçek Uyarlanabilir Gürültü Engelleme) ile orta-üst segmentin en yetenekli oyuncusu olmayı başarmış durumda.

Anker Soundcore Liberty 5 NC (Bütçe Dostu)

"Ben bir kulaklığa servet ödemek istemiyorum ama özelliklerden de kısamam" diyenlerdenseniz, 2025'in bütçe dostu kahramanı kesinlikle Anker Soundcore Liberty 5 NC. Anker bu yıl yine şaşırtmadı ve kendinden 2-3 kat daha pahalı modellerde gördüğümüz özellikleri bu modele sığdırdı.

Geliştirilmiş LDAC desteği ile yüksek çözünürlüklü ses sunması bir yana, pil ömrü konusunda rakiplerine de ders veriyor. Kutusuyla birlikte sunduğu 50 saati aşan kullanım süresi ve şaşırtıcı derecede başarılı gürültü engelleme performansı ile Liberty 5 NC, parasının hakkını son kuruşuna kadar veren modeller arasında başı çekiyor.

Peki sizin 2025 yılında çıkan kablosuz kulaklıklardan en beğendiğiniz ve tercihiniz hangisi oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.