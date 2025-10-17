Popüler Oyun Yapımcısından Küfrettiren Açıklama: "GTA 6 Keşke 100 Dolar Olsa!"

Saints Row’un Tasarım Direktörü Chris Stockman, GTA 6'nın satış fiyatı ile ilgili oyuncuları kızdıracak bir açıklama yaptı.

GTA 6 henüz çıkmadan oyun dünyasını karıştırmaya devam ediyor. İki fragman ve sayısız sızıntının ardından, şimdi de oyunun olası satış fiyatı tekrardan gündemde.

Take-Two’nun yeni GTA’yı 100 dolardan piyasaya sürüp sürmeyeceği tartışmaları sürerken, Saints Row’un Tasarım Direktörü Chris Stockman bu konuda herkesi şaşırtan “Gerçek anlamda GTA 6’nın 100 dolar olmasını umuyorum.” açıklamasını yaptı.

"Her oyun GTA değil"

Stockman’a göre Rockstar Games, oyunun devasa kapsamı ve prodüksiyon maliyetleri nedeniyle bu fiyatı “hak ediyor”. Ünlü yönetmen, 100 dolarlık fiyatın sadece GTA 6 gibi bir devin kaldırabileceğini ve markanın bu durumdan itibar kaybı yaşamadan çıkabileceğini savunuyor.

Stockman, bu fiyat artışının oyun sektöründe zincirleme bir etki yaratacağı endişelerine ise katılmadığını belirtiyor. İlginç bir şekilde, Stockman’ın bu görüşleri Matthew Ball’un “2025’te Video Oyunlarının Durumu” adlı sunumuyla da örtüşüyor. Ball’ın zamanında söylediklerine göre bazı stüdyolar GTA 6’nın 80 ila 100 dolar arasında fiyatlanmasını “umutla” bekliyor çünkü bu durum diğer oyunlara da fiyat artışı zeminini hazırlamış olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6 kaç dolar olacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.