PlayStation Artık "Bu Oyun Daha Ucuza Satıldı" Diye Gösterecek

Sony'nin PlayStation Store'a eklediği yeni özellik sayesinde bir oyunun son 30 günde gördüğü en düşük fiyatı görebileceksiniz.

Sony, PlayStation Store’a sessiz sedasız ama oyuncuları sevindirecek önemli bir yenilik ekledi. Artık PS5 ve PS4 kullanıcıları, indirimdeki oyunlara göz atarken “Son 30 Gündeki En Düşük Fiyat” etiketini görebilecek. Oyuncular bu yeni özellik sayesinde bir oyunun gerçekten indirimde olup olmadığını kolayca anlayabilecek.

Bağımsız PS fiyat takip sitelerinde uzun süredir bulunan bu özellik, şimdi ilk kez PlayStation’ın kendi mağazasına entegre edildi. Oyuncular artık önceki fiyatlarla karşılaştırma yaparak daha bilinçli alışveriş yapabilecek.

"Son 30 Gündeki En Düşük Fiyat" bilgisi geliyor

Bazı oyuncular, “Tüm Zamanların En Düşük Fiyatı” bilgisinin de eklenmesinin daha faydalı olacağını düşünüyor. Bu veri hâlen üçüncü parti takip sitelerinde yer alsa da Sony şimdilik son 30 günün verisini vermeyi tercih etmiş durumda.

Sony son dönemde PlayStation Store üzerinde bu tür küçük ama etkili güncellemeler yapmaya devam ediyor.