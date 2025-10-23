Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

2025 Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen Türkçe dil destekli oyunları listeledik.

2025 Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri'nde indirime giren Türkçe oyunlar

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Cyberpunk 2077 999 TL 349,65 TL (-%65)
Farming Simulator 25 549 TL 439,20 TL (-%20)
The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 829 TL 165,80 TL (-%80)
Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 738 TL (-%10)
Kingdom Come: Deliverance 2 1.530 TL 1.071 TL (-%30)
Dying Light: Essentials Edition 716 TL 143,20 TL (-%80)
Frostpunk 2 625 TL 406,25 TL (-%35)
Disco Elysium - The Final Cut 575 TL 143,75 TL (-%75)
Manor Lords 999 TL 649,35 TL (-%35)
Survive on Raft 76 TL 53,20 TL (-%30)
Back 4 Blood 249 TL 24,90 TL (-%90)
Pacific Drive 429 TL 214,50 TL (-%50)
Warhammer 40,000: Rogue Trader 849 TL 382,05 TL (-%55)
Sifu 289 TL 72,75 TL (-%75)
Commandos: Origins 1.800 TL 1.530 TL (-%15)
Diplomacy is Not an Option 419 TL 188,55 TL (-%55)
Inscryption 299 TL 119,60 TL (-%60)
Shadow Gambit: The Cursed Crew 999 TL 249,75 TL (-%75)
[22 Ekim-4 Kasım] Xbox Game Pass’e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [22 Ekim-4 Kasım] Xbox Game Pass’e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
[14-21 Ekim] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [14-21 Ekim] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

Skoda Superb, tek depoyla 2.831 km giderek dünya rekoru kırdı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

WhatsApp’ın Mesaj Limiti Özelliğinden İlk Ekran Görüntüleri Paylaşıldı

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

WhatsApp ve Messenger Yaşlıları Dolandırıcılara Karşı Uyarmaya Başlayacak

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Kasım 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

iOS 26.4 Güncellemesine Kadar iPhone'lara Gelecek 5 Yeni Özellik

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim