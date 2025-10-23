2025 Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen Türkçe dil destekli oyunları listeledik.

Epic Games'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.

İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.

Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri'nde indirime giren Türkçe oyunlar