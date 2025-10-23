2025 Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Epic Games'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.
Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri'nde indirime giren Türkçe oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|349,65 TL (-%65)
|Farming Simulator 25
|549 TL
|439,20 TL (-%20)
|The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
|829 TL
|165,80 TL (-%80)
|Clair Obscur: Expedition 33
|820 TL
|738 TL (-%10)
|Kingdom Come: Deliverance 2
|1.530 TL
|1.071 TL (-%30)
|Dying Light: Essentials Edition
|716 TL
|143,20 TL (-%80)
|Frostpunk 2
|625 TL
|406,25 TL (-%35)
|Disco Elysium - The Final Cut
|575 TL
|143,75 TL (-%75)
|Manor Lords
|999 TL
|649,35 TL (-%35)
|Survive on Raft
|76 TL
|53,20 TL (-%30)
|Back 4 Blood
|249 TL
|24,90 TL (-%90)
|Pacific Drive
|429 TL
|214,50 TL (-%50)
|Warhammer 40,000: Rogue Trader
|849 TL
|382,05 TL (-%55)
|Sifu
|289 TL
|72,75 TL (-%75)
|Commandos: Origins
|1.800 TL
|1.530 TL (-%15)
|Diplomacy is Not an Option
|419 TL
|188,55 TL (-%55)
|Inscryption
|299 TL
|119,60 TL (-%60)
|Shadow Gambit: The Cursed Crew
|999 TL
|249,75 TL (-%75)