2025'te Dünyada Kaç Kez Mobil Uygulama İndirildiği ve Bu Uygulamalara Kaç Para Harcandığı Açıklandı

App Figures, 2025 raporunu paylaştı. Rapor, geçen yıl toplamda kaç uygulama indirildiğini ve kullanıcıların uygulamalara toplam kaç para harcadığını gözler önüne serdi.

Geride bıraktığımız 2025 yılı, teknoloji dünyası için dolu dolu geçmişti. Tabii ki her sene olduğu gibi 2025’te de dünya çapından milyarlarca kullanıcı telefonlarına yepyeni uygulamalar indirdi, bu uyuglamalara harcamalar yaptı. Peki geçen yıl toplam kaç uygulama indirildi? Ne kadar para harcandı?

Mobil uygulamalarla ilgili veriler paylaşmasıyla bilinen App Figures, 2025 yılı raporunu resmen yayımladı. Raporda geçen yıl dünyada toplam kaç uygulama indirmesi yapıldığı, ne kadar harcandığı gibi veriler yer aldı. İndirmelerde azalma yaşansa da harcamalar arttı.

Geçen yıl 106,9 milyar kez uygulama indirildi

App Store ve Google Play Store’dan toplanan ve ilk kez yapılan indirmeleri içeren rapora göre 2025 yılı boyunca dünyada toplam 106,9 milyar kez uygulama indirmesi yapıldı. Bu bir önceki yılki 109,8 milyar dolara kıyasla** %2,7 oranında azalma yaşandığını** gösteriyor. Daha da dikkat çeken kısım ise 2020’den beri uygulama indirmeleri azalıyor. 2020’de 135 milyar indirme varken 2025’te bu sayı 106,9 milyara kadar düşmüş durumda.

Oyun indirmelerinde de büyük düşüş var. 2025’te mobil oyunlar 39,4 milyar kez indirilmiş ve yıllık oranda %8,6’lık düşüş yaşamış. Oyun olmayan uygulamalarda ise 67,4 milyarlık indirme var. Bu da %1,1’lik küçük bir artışa tekabül ediyor.

Mobil uygulamalara 155,8 milyar dolarlık harcama yapıldı

İndirmeler azalsa da harcamalar artıyor. Öyle ki 2025’te dünya çapında mobil uygulamalara 155,8 milyar dolar harcanmış. Bu, önceki yılki 127 milyar dolara göre %21,6’lık ciddi bir artış demek. Veriler, indirmelerin azalmasına rağmen geliştiricilerinin, pazarlamacılarının ve yayıncılarının kullanıcılarını uygulama içi satın alımlar yapmaya veya abonelikleri etkinleştirmeye ikna etmede başarılı olduklarını gösteriyor.

Mobil oyunların harcamalarda birinci olduğunu da gösteriyor. Buna göre 2025’te tüketiciler, %10’luk artışla oyunlara 72,5 milyar dolar harcadı. Bu da tüm uygulama harcamalarının %46’ını oluşturuyor. Oyun dışı uygulamalara ise %33,9’luk ciddi bir yükselme ile 82,6 milyar dolar harcandı.