Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra, Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni seri; güçlü işlemci, gelişmiş kamera sistemi ve dikkat çeken Galaxy AI yapay zekâ özellikleriyle geliyor. Peki Galaxy S26 serisi neler sunuyor ve fiyatları ne kadar?

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung, amiral gemisi akıllı telefon serisini yeniledi. Şirketin yeni Galaxy S26 serisi, Türkiye’de resmi olarak satışa çıktı. Seride Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra olmak üzere üç farklı model bulunuyor.

Yeni modeller, özellikle yapay zekâ destekli özellikleri, güçlü işlemcileri ve geliştirilmiş kamera sistemleriyle dikkat çekiyor. Samsung, Galaxy S26 serisiyle birlikte hem performansı artırmayı hem de telefon kullanımını daha akıllı hâle getirmeyi hedefliyor.

Galaxy S26 serisinin Türkiye fiyatları şu şekilde

Model Versiyon Fiyatı
Galaxy S26 12 GB + 256 GB 70.499 TL
Galaxy S26 12 GB + 512 GB 80.499,00 TL
Galaxy S26+ 12 GB + 256 GB 82.499 TL
Galaxy S26+ 12 GB + 512 GB 94.499,00 TL
Galaxy S26 Ultra 16 GB + 256 GB 109.999,00 TL
Galaxy S26 Ultra 16 GB + 512 GB 121.999,00 TL
Galaxy S26 Ultra 16 GB + 1 TB 139.999,00 TL
Galaxy S26 serisi, Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600 işlemci seçenekleriyle geliyor. Bu yeni nesil işlemciler, hem performans hem de enerji verimliliği tarafında önemli geliştirmeler sunuyor.

Serinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise Galaxy AI. Samsung’un yapay zekâ sistemi; fotoğraf düzenleme, gerçek zamanlı çeviri, metin özetleme ve gelişmiş sesli asistan gibi birçok özelliği doğrudan telefon üzerinden kullanmanıza olanak tanıyor.

