Kullanması En Riskli Tarayıcılar Açıklandı (Gizliliğe Önem Veriyorsanız Bunları Kullanmayın)

Digitain tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre günümüzde gizlilik açısından kullanması en riskli tarayıcılar açıklandı. Listenin ilk iki sırasına kuvvetle muhtemel şaşırmayacaksınız.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcıları, söz konusu kullanıcı gizliliği olduğunda görünüşe göre beklenenin oldukça altında. Digitain tarafından yayımlanan güncel bir rapor, özellikle Google Chrome’un ve yapay zekâ destekli yeni tarayıcıların gizlilik açısından ciddi riskler taşıdığını gözler önüne sermiş durumda.

Rapora göre kullanıcı gizliliği bakımından en kötü tarayıcı ChatGPT Atlas oldu. OpenAI'ın bu yeni tarayıcısı, sitelerin kullanıcıları farklı oturumlar arasında takip etmesini engelleyemedi ve tüm testlerde başarısız oldu. Gizlilik, takip engelleme ve bağlantı güvenliği gibi temel kriterlerde düşük performans sergileyen ChatGPT Atlas, 100 üzerinden 99 risk puanı alarak listenin en altına yerleşti.

Listenin ikinci sırasında ise şaşırtıcı olmayan bir isim var... Google Chrome. Dünyanın en popüler tarayıcısı olan Chrome, gizlilik testlerinde zayıf kaldı ve 76 puanla yüksek riskli tarayıcılar arasında yer aldı. Chrome’u Vivaldi, Microsoft Edge ve Opera takip etti.

Gizlilik açısından en riskli tarayıcılar

2

  • ChatGPT Atlas – 99
  • Google Chrome – 76
  • Vivaldi – 75
  • Microsoft Edge – 63
  • Opera – 58
  • Ungoogled – 55
  • Mozilla Firefox – 50
  • Apple Safari – 49
  • DuckDuckGo – 44
  • Tor – 40

Raporda olumlu şeyler de var... Brave ve Mullvad Browser, kullanıcı gizliliğine en fazla önem veren tarayıcılar olarak ilk iki sıranın sahibi konumunda. Özellikle Tor Project ve Mullvad VPN iş birliğiyle geliştirilen Mullvad Browser, açık kaynaklı yapısı ve minimum takip yaklaşımıyla bir süredir kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda.

Peki siz hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Sizce en güvenli tarayıcısı hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Chrome

