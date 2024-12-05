Cumhurbaşkanı Yardımcısı Duyurdu: MTV'ye İndirim Yapılabilir!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan'ın MTV indirimi yapabileceğini açıkladı. Ancak şu an için kesinleşmiş bir şey bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan, ülkemizdeki tüm araç sahiplerini ilgilendiren bir açıklama geldi. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) düşürebileceğini söyledi. Peki bu nasıl mümkün olacak?

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlendiğinden bahsetmiştik. Yani MTV, trafik cezası ve harç gibi tüm resmî ödemeler, yüzde 43,93 oranında zamlanacaktı. İşte Cevdet Yılmaz, tam da buradan yola çıkarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MTV için indirim yetkisini kullanabileceğini söyledi.

Henüz kesinleşen bir şey yok

Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili açıklamasında tam olarak şu ifadeleri kullandı: Bir değerlendirme yapılacaktır, dezenflasyon sürecini destekleyici bir yaklaşım sergilenecektir. Çalışmalar bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz.

Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan herhangi bir indirim hamlesi gelmez ise 2025 yılı için en düşük MTV, 499,45 TL, en yüksek MTV ise 230.682,96 TL olarak kayıtlara geçecek. Bakalım Erdoğan, yüzde 50'ye varan indirim yetkisini kullanıp MTV'yi düşürecek mi...

Mevcut oranlara göre 2025 MTV tutarlarıyla ilgili detaylı bilgi için: