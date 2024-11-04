2025 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu: İşte Bazı Harç, Vergi ve Cezaların Güncel Fiyatları

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2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre vergi, ceza ve harç gibi kalemlerin tümüne uygulanacak zam gün yüzüne çıktı. İşte yeniden değerleme oranına göre bazı ödemelerin güncel fiyatları...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıkladığı Ekim 2025 enflasyon oranları, yeniden değerleme oranının belirlenmesini sağladı. Yapılan açıklamaya göre 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 oldu. 

Yeniden değerleme oranı, temelinde herkesi ilgilendiriyor. Çünkü bu oran, 2025 yılında harçlara, trafik cezalarına, vergilere ve aklınıza gelecek diğer tüm resmî ödemelere gelecek zammı anlatıyor

Yeniden değerleme oranına göre zamlanan bazı kalemler şöyle:

2025 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu

Ödeme 2024 2025
IMEI kayıt ücreti 31.692 TL 45.614 TL
B sınıfı ehliyet harcı 3.945 TL 5.678 TL
Yurt dışına çıkış harcı 500 TL 720 TL
Hatalı park cezası 691 TL 994 TL
En düşük hız sınırı cezası 1.506 TL 2.167 TL
En ucuz pasaport harcı 1.639 TL 2.359 TL
En düşük MTV 3.359 TL 4.834 TL

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Bu arada; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden değerleme oranını yüzde 50 artırma veya yüzde 50 azaltma yetkisi bulunuyor. Eğer böyle bir hamle yapılırsa yukarıda aktardığımız rakamlar değişebilir. Ancak son yıllarda böyle bir değişiklik yapılmadığını da belirtelim.

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