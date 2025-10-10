Tümü Webekno
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

2025 Nobel Tıp Ödülü'nün Kazananları Belli Oldu: Peki Ne Yaptılar?

2025 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Bağışıklık sistemi üzerinde çığır açıcı çalışmalar gerçekleştiren 3 bilim insanı ödüle layık görüldü.

2025 Nobel Tıp Ödülü'nün Kazananları Belli Oldu: Peki Ne Yaptılar?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bilim dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Nobel Ödülleri, bir süredir farklı kategorilerden dağıtılıyordu. Birkaç gün önce de en merak edilen kategorilerden olan 2025 Nobel Tıp Ödülü resmen sahiplerini buldu.

2025 Nobel Tıp Ödüllü’nü ABD’li bilim insanları Mary Brunkow ve Fred Ramsdells ile Japon bilim insanı Shimon Sakaguchi kazandı. Bu üçlü, çığır açan araştırmaları sayesinde 2025 Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü. Peki onları bu kadar önemli kılan araştırmaları neler? Gelin detaylara inelim.

Bağışıklık sisteminin vücuda zarar vermesini önleme çalışmaları sayesinde ödülü kazandılar

nobal

Mary Brunkow, ABD’nin Seattle şehrindeki Biyoloji Enstitüsü’nde görev alıyor. Fred Ramsdell ise San Francisco’daki Sono Biotherapeutics’te çalışan bir araştırmacı. Sakaguchi ise Japonya’da Osaka Üniversitesinde görev alan bir bilim insanı. Bu üçlü, bağışıklık sistemi üzerindeki çalışmaları sayesinde Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü. 3’lü toplamda 1.1 milyon dolara denk gelen ödülü paylaşacak.

Araştırmacılar, bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynayan** T hücreleri** üzerinde çalıştı. T hücreleri kemik iliğinde üretilen ve istilacı mikropları işaretlemeye ve enfekte veya kanserli hücreleri öldürmeye yardımcı olan bir tür beyaz kan hücresi. Ancak T hücrelerinin vücudun sağlıklı dokularına saldırmaması büyük önem taşıyor. Çünkü bu tarz bir durum Tip 1 diyabetten multipl skleroz (MS) gibi ciddi hastalıklara yol açabilir.

Çalışmalar sonucunda araştırmacılar, işte tam olarak bu konuya yoğunlaştı ve bağışıklık sisteminin kendine zarar vermemesini sağlayan bir mekanizma keşfetti. Bu mekanizma, sağlıklı hücreleri âdeta bir dost olarak tanımasını ve saldırmamasını sağlayabiliyor. Araşatırmaları, şu anda klinik deneyleri devam eden potansiyel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağladı. Otoimmün hastalıklar konusunda çığır açıcı keşiflere imza attıklarını söylemek mümkün.

