Bu Yıl Daha Ucuza PlayStation Oyunu Alamazsınız: PS Store'da %75'e Varan Black Friday İndirimleri Başladı

PlayStation Store'da "Black Friday" indirimleri başladı. Kampanya kapsamında 1.900'u aşkın oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor.

Sony, PlayStation Store’da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyor. Şimdi ise indirim ayı diyebileceğimiz Kasım ayının gelmesiyle birlikte "Black Friday" indirimleri başlamış durumda.

Black Friday indirimleri kapsamında 1.900'u aşkın oyunda %75'e varan oranda indirimler sunuluyor. Eğer yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyaya kesinlikle göz atmanızı öneriyoruz.

PlayStation "Black Friday" indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı EA SPORTS FC 26 2.899,99 TL 1.449,99 TL (-%50) DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH 3.449 TL 2.586,75 TL (-%25) NBA 2K26 2.900 TL 1.305 TL (-%55) Assassin's Creed Shadows 2.799 TL 1.679,40 TL (-%40) Battlefield 6 2.900 TL 2.465 TL (-%15) Clair Obscur: Expedition 33 1.749 TL 1.399,20 TL (-%20) Borderlands 4 2.900 TL 2.320 TL (-%20) Ready or Not 2.149 TL 1.719,20 TL (-%20) F1 25 2.900 TL 1.450 TL (-%50) Dying Light: The Beast 2.799 TL 2.239,20 TL (-%20) REMATCH 1.079 TL 809,25 TL (-%25) Split Fiction 1.800 TL 1.440 TL (-%20) SILENT HILL f 3.449 TL 2.414,30 TL (-%30) METAL GEAR SOLID DELTA: SNAKE EATER 3.449 TL 2.414,30 TL (-%30) Forza Horizon 5 1.541 TL 1.001,65 TL (-%35) Red Dead Redemption 1.749 TL 874,50 TL (-%50) Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL (-%75) Red Dead Online 699 TL 349,50 TL (-%50) Marvel's Spider-Man 2 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50) HELLDIVERS 2 1.399 TL 1.119,20 TL (-%20)

PlayStation'ın Black Friday indirimlerinde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.