PlayStation'ın geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği State of Play etkinliği, bu yıl Xbox'ın PS5'e getireceği birinci parti oyun sayısının Sony'ninkinden daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Sony, geçtiğimiz gün 2025 yılının ilk State of Play etkinliğini gerçekleştirmiş ve PlayStation platformuna gelecek oyunları duyurmuştu. Ancak etkinlikte gösterilen yapımlar, oyunseverleri biraz hayal kırıklığına uğratmıştı. Öyle ki bu yıl PS5’e gelecek yeni oyun sayısı bir hayli azdı.

Bu durum, ilginç bir sonucu ortaya çıkardı. Xbox’ın 2025’te PS5’e getireceği birinci parti oyun sayısının Sony’nin getireceğinden daha fazla olduğu görüldü.

Çok az sayıda birinci parti PS5 oyunu bu yıl çıkacak

Etkinlikte, birinci parti PlayStation oyunlarının sayısı oldukça azdı. Çoğunluk, Borderlands 4 veya Monster Hunter Wilds gibi üçüncü parti oyunlardan oluşuyordu. Birinci parti tarafında dikkat çeken yapımlar ise sadece Days Gone’un remastered versiyonu, Saros isimli 2026’da çıkacak bir oyun ve Lost Soul Aside idi.

Öte yandan Microsoft’un Xbox oyunlarını farklı platformlara getirme stratejisi daha fazla oyunun bu yıl PS5’e gelmesini sağlıyor. Doğrulananlar arasında Forza Horizon 5, Indiana Jones and the Great Circle, DOOM: The Dark Ages, Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Mytology: Retold, The Outer Worlds 2, Ninja Gaiden 4 var. Ayrıca Microsoft bünyesindeki Activision’ın bu yıl çıkaracağı yeni Call of Duty oyunu da PS5’e gelecek.

Yani anlayacağınız, Sony’nin çok eleştirilen PS5’e yeteri kadar birinci parti oyun getirmeme durumu 2025'te de devam edecek gibi. Bu yıl şirketin sunacağı oyunlar arasında Days Gone ve Lost Soul Aside’a ek olarak bildiğimiz Ghost of Yotei ve Death Stranding 2: On the Beach var. Marvel’s Wolverine, Intergalactic: The Heretic Prohphet gibi diğer çok beklenen birinci parti yapımların ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise maalesef henüz bir bilgi yok.