2025 yılı resmi tatilleri belli oldu. Bu yıl yalnızca 12 gün izin alarak 31 gün tatil yapabileceksiniz.

Yeni bir yıla girdik ve çoğu kişi şimdiden resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğini araştırmaya başladı. 2025 yılı, izinlerini resmi tatillerle birleştirmeyi düşünenler için güzel bir yıl olacak. Zira 12 gün izin ile toplamda 31 gün tatil yapmak mümkün olacak.

Her yıl olduğu gibi ilk resmi tatil, yeni yıla merhaba dediğimiz 1 Ocak olacak. Yılın son resmi tatili ise 29 Ekim Çarşamba günü olacak. 2025 yılı resmi tatilleri ve en fazla tatil yapabilmek için önerilen izin günleri şu şekilde:

2025 resmi tatiller

Resmi Tatil Tarihleri Yılbaşı 1 Ocak Çarşamba Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Perşembe Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 30 Mart Çarşamba-1 Nisan Salı Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma - 9 Haziran Pazartesi Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 Temmuz Salı Zafer Bayramı 30 Ağustos Cumartesi Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Çarşamba

Resmi tatillerle yıllık iznini birleştirerek daha uzun tatil yapmak isteyenler için önerilen izin günleri şu şekilde: