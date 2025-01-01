2025 Resmi Tatiller Belli Oldu: 12 Gün İzinle 31 Gün Tatil!

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2025 Resmi Tatiller Belli Oldu: 12 Gün İzinle 31 Gün Tatil!
2025 yılı resmi tatilleri belli oldu. Bu yıl yalnızca 12 gün izin alarak 31 gün tatil yapabileceksiniz.

Yeni bir yıla girdik ve çoğu kişi şimdiden resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğini araştırmaya başladı. 2025 yılı, izinlerini resmi tatillerle birleştirmeyi düşünenler için güzel bir yıl olacak. Zira 12 gün izin ile toplamda 31 gün tatil yapmak mümkün olacak.

Her yıl olduğu gibi ilk resmi tatil, yeni yıla merhaba dediğimiz 1 Ocak olacak. Yılın son resmi tatili ise 29 Ekim Çarşamba günü olacak. 2025 yılı resmi tatilleri ve en fazla tatil yapabilmek için önerilen izin günleri şu şekilde:

2025 resmi tatiller

Resmi Tatil Tarihleri
Yılbaşı 1 Ocak Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Perşembe
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 30 Mart Çarşamba-1 Nisan Salı
Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma - 9 Haziran Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü 15 Temmuz Salı
Zafer Bayramı 30 Ağustos Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim Çarşamba

Resmi tatillerle yıllık iznini birleştirerek daha uzun tatil yapmak isteyenler için önerilen izin günleri şu şekilde:

Resmi Tatil Önerilen İzin Tarihi Toplam Tatil
Yılbaşı 2-3 Ocak 5 gün
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 21-22,24-25 Nisan 9 gün
Emek ve Dayanışma Günü 2 Mayıs 4 gün
Demokrasi ve Millî Birlik Günü 14 Temmuz 4 gün
Cumhuriyet Bayramı 27-28,30-31 Ekim 9 gün
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