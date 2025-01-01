Yeni bir yıla girdik ve çoğu kişi şimdiden resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğini araştırmaya başladı. 2025 yılı, izinlerini resmi tatillerle birleştirmeyi düşünenler için güzel bir yıl olacak. Zira 12 gün izin ile toplamda 31 gün tatil yapmak mümkün olacak.
Her yıl olduğu gibi ilk resmi tatil, yeni yıla merhaba dediğimiz 1 Ocak olacak. Yılın son resmi tatili ise 29 Ekim Çarşamba günü olacak. 2025 yılı resmi tatilleri ve en fazla tatil yapabilmek için önerilen izin günleri şu şekilde:
2025 resmi tatiller
|Resmi Tatil
|Tarihleri
|Yılbaşı
|1 Ocak Çarşamba
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|23 Nisan Çarşamba
|Emek ve Dayanışma Günü
|1 Mayıs Perşembe
|Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|19 Mayıs Pazartesi
|Ramazan Bayramı
|30 Mart Çarşamba-1 Nisan Salı
|Kurban Bayramı
|6 Haziran Cuma - 9 Haziran Pazartesi
|Demokrasi ve Millî Birlik Günü
|15 Temmuz Salı
|Zafer Bayramı
|30 Ağustos Cumartesi
|Cumhuriyet Bayramı
|29 Ekim Çarşamba
Resmi tatillerle yıllık iznini birleştirerek daha uzun tatil yapmak isteyenler için önerilen izin günleri şu şekilde:
|Resmi Tatil
|Önerilen İzin Tarihi
|Toplam Tatil
|Yılbaşı
|2-3 Ocak
|5 gün
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|21-22,24-25 Nisan
|9 gün
|Emek ve Dayanışma Günü
|2 Mayıs
|4 gün
|Demokrasi ve Millî Birlik Günü
|14 Temmuz
|4 gün
|Cumhuriyet Bayramı
|27-28,30-31 Ekim
|9 gün