Skoda, küçük crossover modeli Kylaq'ı tanıttı. Hindistan'da tanıtılan otomobilin küresel pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Çekyalı otomobil üreticisi Skoda, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte Kylaq olarak isimlendirdiği crossover modelini tanıttı. Oldukça küçük bir yapıda olan otomobil, tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

4 metre uzunluğunda, 1,78 metre genişliğinde ve 1,61 metre yüksekliğinde olan Skoda Kylaq, ön kısımda LED destekli parçalı far tasarımını kullanıyor. Arka kısımda ise o kadar da gösterişli olmayan aydınlatmaları görüyoruz. Bu aydınlatmalar, üzerinde Skoda yazan bir bar ile birbirlerine bağlanmış durumda.

Karşınızda Skoda Kylaq

Skoda Kylaq, oldukça sade bir iç tasarıma sahip. 8 inç boyutlu dijital gösterge ekranına sahip olan otomobilde, 10.1 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Bu bilgi-eğlence ekranı kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto destekliyor.

Skoda'nın yeni crossover modeli, 1.0 litrelik 3 silindirli bir motordan güç alıyor. 114 beygir gücü ve 178 Nm tork değerine sahip olan bu motor, otomatik veya manuel şanzımanlarla eşleştirilebilecek. Standart olarak 25'ten fazla aktif ve pasif güvenlik özelliğine sahip olan otomobil, üst donanım paketlerinde 35'e kadar özellikle donatılacak.

Skoda Kylaq, markanın Hindistan'daki fabrikasında üretilecek ve 2025 yılında önce Hindistan pazarında satışa sunulacak. Ancak aracın Hindistan dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.