Skoda Güncel Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Yok

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Skoda'nın kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi paylaşıldı. Marka bu ay hiçbir otomobiline zam yapmadı.

Volkswagen bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çekyalı otomotiv üreticisi Skoda, kasım ayında geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka, bu ay zam yapmamayı tercih etti.

Peki Skoda'nın sıfır araba fiyatları nasıl oldu? İşte Skoda Kasım 2024 fiyat listesi... 

Skoda fiyatları - Kasım 2024

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı
Fabia 1.360.400 TL 1.360.400 TL
Scala 1.560.400 TL 1.560.400 TL
Octavia 1.800.400 TL 1.800.400 TL
SuperB 2.190.400 TL 2.190.400 TL
Kamiq 1.660.400 TL 1.660.400 TL
Karoq 2.080.400 TL 2.080.400 TL
Kodiaq 2.750.400 TL 2.750.400 TL

Fabia fiyatları - Kasım 2024

Skoda

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.360.400 TL
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 1.600.400 TL

Fabia opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 20.000 TL Elite, Premium
Exclusive Renk 30.000 TL Elite, Premium

Scala fiyatları - Kasım 2024

Skoda Scala fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TSI 115 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.560.400 TL
1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.750.400 TL
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.820.400 TL
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 1.990.400 TL

Scala opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 20.000 TL Elite, Premium, Monte Carlo
Exclusive Renk 30.000 TL Elite, Premium, Monte Carlo
Panoramik Cam Tavan 70.000 TL Elite, Premium, Monte Carlo

Octavia fiyatları - Kasım 2024

Skoda Octavia fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 TSI 150 PS, Hibrit Elite, Otomatik 1.800.400 TL
1.5 TSI 115 PS, Hibrit Premium, Otomatik 1.910.400 TL
1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 2.010.400 TL
1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 2.250.400 TL
1.5 TSI 150 PS, Hibrit Sportline, Otomatik 2.250.400 TL
2.0 TSI 265 PS, Benzinli RS, Otomatik 3.650.400 TL
1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi Sportline, Otomatik 2.325.400 TL
2.0 TSI 265 PS, Benzinli Combi RS, Otomatik 3.725.400 TL

Octavia opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 20.000 TL Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS
Exclusive Renk 30.000 TL Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS
Advance Paketi 190.000 TL Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS, Combi Sportline, Combi RS

Superb fiyatları - Kasım 2024

Skoda Superb fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 TSI 150 PS, Hibrit Elite, Otomatik 2.190.400TL
1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 2.490.400TL
1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 2.840.400 TL
1.5 TSI 150 PS, Hibrit L&K Crystal, Otomatik 3.150.900 TL
2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 L&K Crystal, Otomatik 4.750.400 TL
2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 L&K Crystal, Otomatik 4.810.400 TL
1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi Prestige, Otomatik 2.940.400 TL
1.5 TSI 150 PS, Hibrit Combi L&K Crystal, Otomatik 3.250.400 TL
2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Combi L&K Crystal, Otomatik 4.850.400 TL
2.0 TSI 265 PS, Benzinli 4x4 Combi L&K Crystal, Otomatik 4.910.400 TL

Superb opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 20.000 TL Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal
Exclusive Renk 30.000 TL Elite, Premium, Prestige, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi L&K Crystal

Kamiq fiyatları - Kasım 2024

Skoda Kamiq fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TSI 115 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.660.400 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Elite, Otomatik 1.760.400 TL
1.0 TSI 115 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.845.400 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 1.915.400 TL
1.5 TSI 150 PS, Benzinli Monte Carlo, Otomatik 2.115.400 TL

Kamiq opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 20.000 TL Elite, Premium
Exclusive Renk 30.000 TL Elite, Premium
Panoramik Cam Tavan 70.000 TL Elite, Premium

Karoq fiyatları - Kasım 2024

Karoq

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Premium, Otomatik 2.080.400 TL
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Prestige, Otomatik 2.360.400 TL
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli Sportline, Otomatik 2.450.400 TL

Karoq opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 20.000 TL Elite, Prestige, Sportline
Exclusive Renk 30.000 TL Elite, Prestige, Sportline
Panoramik Cam Tavan 75.000 TL Elite, Prestige, Sportline

Kodiaq fiyatları - Kasım 2024

Skoda Kodiaq fiyatları

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5 TSI 150 PS, Hibrit Premium, Otomatik 2.750.400 TL
1.5 TSI 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik 3.150.400 TL
1.5 TSI 150 PS, Hibrit Sportline, Otomatik 3.350.400 TL
2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Prestige, Otomatik 4.800.400 TL
2.0 TDI 193 PS, Dizel 4x4 Sportline, Otomatik 5.000.400 TL

Kodiaq opsiyon fiyatları - Kasım 2024

Opsiyon türü Fiyat Paket
Metalik Renk 20.000 TL Prestige, Premium
Exclusive Renk 30.000 TL Prestige, Premium
7 Kişilik Versiyon 100.000 TL  Prestige, Premium
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