Steam'de 2K İndirimleri Başladı: Mafia: The Old Country, Borderlands 4 ve Civilization 7 Bomba İndirime Girdi

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "2K" indirimleri.
Black Friday kapsamında Square Enix, Capcom, EA, Activision ve Sony gibi birçok yayıncının başlattığı indirimlerin ardından bugün de 2K, 4 Aralık tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam 2K indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Mafia: The Old Country Deluxe Edition
|59.99$
|53.99$ (-%10)
|Borderlands 4
|69.99$
|55.99$ (-%20)
|Sid Meier's Civilization VII Deluxe Edition
|99.99$
|64.99$ (-%35)
|NBA 2K26 x WWE 2K25 Paketi
|139.97$
|49.69$ (-%14 + -%59)
|Mafia Trilogy
|99.97$
|12.03$ (-%33 + -%82)
|Borderlands Collection: Pandora's Box
|639.54$
|40.78$ (-%92 + -%20)
|OlliOlli World Rad Edition
|17.49$
|4.92$ (-%66 + -%17)
|Mafia: Definitive Edition
|39.99$
|5.99$ (-%85)
|Marvel's Midnight Suns Digital+ Edition
|79.99$
|15.99$ (-%80)
|WWE 2K25
|79.97$
|29.82$ (-%50)
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
|39.99$
|15.99$ (-%60)
|Duke Nukem Forever
|19.99$
|4.99$ (-%75)
Steam 2K indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.