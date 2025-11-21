Steam'de 2K İndirimleri Başladı: Mafia: The Old Country, Borderlands 4 ve Civilization 7 Bomba İndirime Girdi

Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise 2K indirimleri kapsamında irili ufaklı birçok oyun indirime girmiş durumda.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "2K" indirimleri.

Black Friday kapsamında Square Enix, Capcom, EA, Activision ve Sony gibi birçok yayıncının başlattığı indirimlerin ardından bugün de 2K, 4 Aralık tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam 2K indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Mafia: The Old Country Deluxe Edition 59.99$ 53.99$ (-%10) Borderlands 4 69.99$ 55.99$ (-%20) Sid Meier's Civilization VII Deluxe Edition 99.99$ 64.99$ (-%35) NBA 2K26 x WWE 2K25 Paketi 139.97$ 49.69$ (-%14 + -%59) Mafia Trilogy 99.97$ 12.03$ (-%33 + -%82) Borderlands Collection: Pandora's Box 639.54$ 40.78$ (-%92 + -%20) OlliOlli World Rad Edition 17.49$ 4.92$ (-%66 + -%17) Mafia: Definitive Edition 39.99$ 5.99$ (-%85) Marvel's Midnight Suns Digital+ Edition 79.99$ 15.99$ (-%80) WWE 2K25 79.97$ 29.82$ (-%50) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 39.99$ 15.99$ (-%60) Duke Nukem Forever 19.99$ 4.99$ (-%75)

Steam 2K indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.