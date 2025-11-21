Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam'de 2K İndirimleri Başladı: Mafia: The Old Country, Borderlands 4 ve Civilization 7 Bomba İndirime Girdi

Steam'in indirim kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Bugün ise 2K indirimleri kapsamında irili ufaklı birçok oyun indirime girmiş durumda.

Steam'de 2K İndirimleri Başladı: Mafia: The Old Country, Borderlands 4 ve Civilization 7 Bomba İndirime Girdi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "2K" indirimleri.

Black Friday kapsamında Square Enix, Capcom, EA, Activision ve Sony gibi birçok yayıncının başlattığı indirimlerin ardından bugün de 2K, 4 Aralık tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam 2K indirimlerinde fiyatı düşen oyunlar

Mafia: The Old Country

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Mafia: The Old Country Deluxe Edition 59.99$ 53.99$ (-%10)
Borderlands 4 69.99$ 55.99$ (-%20)
Sid Meier's Civilization VII Deluxe Edition 99.99$ 64.99$ (-%35)
NBA 2K26 x WWE 2K25 Paketi 139.97$ 49.69$ (-%14 + -%59)
Mafia Trilogy 99.97$ 12.03$ (-%33 + -%82)
Borderlands Collection: Pandora's Box 639.54$ 40.78$ (-%92 + -%20)
OlliOlli World Rad Edition 17.49$ 4.92$ (-%66 + -%17)
Mafia: Definitive Edition 39.99$ 5.99$ (-%85)
Marvel's Midnight Suns Digital+ Edition 79.99$ 15.99$ (-%80)
WWE 2K25 79.97$ 29.82$ (-%50)
Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 39.99$ 15.99$ (-%60)
Duke Nukem Forever 19.99$ 4.99$ (-%75)

Steam 2K indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Xbox Bomba Üstüne Bomba Patlattı: İşte Xbox Partner Preview'de Duyurulan 16 Yeni Oyun [Video] Xbox Bomba Üstüne Bomba Patlattı: İşte Xbox Partner Preview'de Duyurulan 16 Yeni Oyun [Video]
Oyuncular Tepkili: EA, FC 26’da Türkiye’yi Asya Ülkesi Olarak Sınıflandırdı Oyuncular Tepkili: EA, FC 26’da Türkiye’yi Asya Ülkesi Olarak Sınıflandırdı
Steam İndirim Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim