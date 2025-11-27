2025 Steam Black Friday İndirimi: Fiyatı Düşen Yeni Oyunlar

Yüzlerce oyunda kaçırılmayacak indirimler sunan Steam Black Friday İndirimi devam ediyor. Biz de bu kampanyada fiyatı düşen yeni oyunları derledik.

İndirimlerle dolu dolu geçen kasımın sonu yaklaşırken oyun platformlarında da indirim kampanyalarının sona ermesine az bir süre kaldı. Yakın zamanda başlayan Steam Black Friday İndirimi de bunlardan biri. İndirimlerde birçok farklı kategoride yüzlerce oyunda %90’lara varan indirimler sunuluyor.

Steam’in Black Friday İndirimi’nde yeni çıkan oyunlarda da kaçırılmayacak fırsatlar var. Biz de bu içeriğimizde kampanyada fiyatı düşen yeni oyunları sizler için derledik. Eğer yeni bir oyunu normalden daha uygun fiyata almak istiyorsanız aşağıdaki listemize göz atabilirsiniz.

Steam Black Friday İndirimi'nde fiyatı düşen yeni oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı EA Sports FC 26 69,99 dolar 34,99 dolar (%50) Battlefield 6 69,99 dolar 59,49 dolar (%15) Escape From Tarkov 19,99 dolar 16,99 dolar (%15) Ninja Gaiden 4 48,99 dolar 39,19 dolar (%20) Dying Light: The Beast 44,99 dolar 35,99 dolar (%20) Metal Gear Solid Δ: Snake Eater 32,99 dolar 23,09 dolar (%30) Stellar Blade 59,99 dolar 47,99 dolar (%20) Dune: Awakening 29,99 dolar 22,49 dolar (%25) DOOM: The Dark Ages 49,99 dolar 24,99 dolar (%50) The Last of Us Part II Remastered (PC sürümü) 49,99 dolar 39,99 dolar (%20)

Steam'in Black Friday İndirimi, 1 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.