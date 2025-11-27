2025 Steam Black Friday İndirimi: Fiyatı Düşen Yeni Oyunlar

İndirimlerle dolu dolu geçen kasımın sonu yaklaşırken oyun platformlarında da indirim kampanyalarının sona ermesine az bir süre kaldı. Yakın zamanda başlayan Steam Black Friday İndirimi de bunlardan biri. İndirimlerde birçok farklı kategoride yüzlerce oyunda %90’lara varan indirimler sunuluyor.
Steam’in Black Friday İndirimi’nde yeni çıkan oyunlarda da kaçırılmayacak fırsatlar var. Biz de bu içeriğimizde kampanyada fiyatı düşen yeni oyunları sizler için derledik. Eğer yeni bir oyunu normalden daha uygun fiyata almak istiyorsanız aşağıdaki listemize göz atabilirsiniz.
Steam Black Friday İndirimi'nde fiyatı düşen yeni oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|EA Sports FC 26
|69,99 dolar
|34,99 dolar (%50)
|Battlefield 6
|69,99 dolar
|59,49 dolar (%15)
|Escape From Tarkov
|19,99 dolar
|16,99 dolar (%15)
|Ninja Gaiden 4
|48,99 dolar
|39,19 dolar (%20)
|Dying Light: The Beast
|44,99 dolar
|35,99 dolar (%20)
|Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
|32,99 dolar
|23,09 dolar (%30)
|Stellar Blade
|59,99 dolar
|47,99 dolar (%20)
|Dune: Awakening
|29,99 dolar
|22,49 dolar (%25)
|DOOM: The Dark Ages
|49,99 dolar
|24,99 dolar (%50)
|The Last of Us Part II Remastered (PC sürümü)
|49,99 dolar
|39,99 dolar (%20)
Steam'in Black Friday İndirimi, 1 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.