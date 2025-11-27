Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

2025 Steam Black Friday İndirimi: Fiyatı Düşen Yeni Oyunlar

Yüzlerce oyunda kaçırılmayacak indirimler sunan Steam Black Friday İndirimi devam ediyor. Biz de bu kampanyada fiyatı düşen yeni oyunları derledik.

2025 Steam Black Friday İndirimi: Fiyatı Düşen Yeni Oyunlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İndirimlerle dolu dolu geçen kasımın sonu yaklaşırken oyun platformlarında da indirim kampanyalarının sona ermesine az bir süre kaldı. Yakın zamanda başlayan Steam Black Friday İndirimi de bunlardan biri. İndirimlerde birçok farklı kategoride yüzlerce oyunda %90’lara varan indirimler sunuluyor.

Steam’in Black Friday İndirimi’nde yeni çıkan oyunlarda da kaçırılmayacak fırsatlar var. Biz de bu içeriğimizde kampanyada fiyatı düşen yeni oyunları sizler için derledik. Eğer yeni bir oyunu normalden daha uygun fiyata almak istiyorsanız aşağıdaki listemize göz atabilirsiniz.

Steam Black Friday İndirimi'nde fiyatı düşen yeni oyunlar

st2

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
EA Sports FC 26 69,99 dolar 34,99 dolar (%50)
Battlefield 6 69,99 dolar 59,49 dolar (%15)
Escape From Tarkov 19,99 dolar 16,99 dolar (%15)
Ninja Gaiden 4 48,99 dolar 39,19 dolar (%20)
Dying Light: The Beast 44,99 dolar 35,99 dolar (%20)
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater 32,99 dolar 23,09 dolar (%30)
Stellar Blade 59,99 dolar 47,99 dolar (%20)
Dune: Awakening 29,99 dolar 22,49 dolar (%25)
DOOM: The Dark Ages 49,99 dolar 24,99 dolar (%50)
The Last of Us Part II Remastered (PC sürümü) 49,99 dolar 39,99 dolar (%20)

Steam'in Black Friday İndirimi, 1 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar 2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar
Steam Black Friday İndirimi'nde 10 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar Steam Black Friday İndirimi'nde 10 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar
2025 Steam Black Friday İndirimi: Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar 2025 Steam Black Friday İndirimi: Fiyatı Düşen Multiplayer Oyunlar
2025 Steam Black Friday İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar 2025 Steam Black Friday İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar
Steam İndirim Oyun İndirimleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

2026 BYD Han L Tanıtıldı: Ürkütücü Hızı, Corolla Rakibi Fiyata Verecek!

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

2025 Steam Black Friday İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz Oyunlar

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Yılın En Çok Beklenen Oyunu Battlefield 6'nın Oyuncu Sayısı 1 Ayda 3'te 1'ine Düştü: Tamam da Neden?

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Steam Black Friday İndirimleri Başladı: Binlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un Günlük Kullanıma Uygun Akıllı Gözlüklerinin Özellikleri Ortaya Çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim