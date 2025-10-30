2025 Steam Cadılar Bayramı İndirimleri: Fiyatı Düşen Yeni Oyunlar!

Steam'in mevsimlik büyük indirimlerinin ardından en çok beklenen indirim dönemlerinden biri olan Cadılar Bayramı İndirimleri 'Çığlık Festivali' adı altında başladı. Steam Çığlık Festivali İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken yeni oyunlar en dikkat çekenler arasında yer alıyor.
Biz de irili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Çığlık Festivali adı altındaki Steam Cadılar Bayramı indirimlerinde son 2 yıl içerisinde çıkmış indirime giren oyunları sizler için listeledik.
Steam Cadılar Bayramı İndirimleri'nde indirim giren yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Sons Of The Forest
|14.99$
|4.79$ (-%68)
|VEIN
|10.49$
|9.44$ (-%10)
|The Outlast Trials
|18.99$
|5.69$ (-%70)
|MISERY
|5.79$
|5.21$ (-%10)
|MIMESIS
|5.79$
|4.63$ (-%20)
|Super Fantasy Kingdom
|7.99$
|5.19$ (-%35)
|Escape the Backrooms
|5.79$
|5.21$ (-%10)
|V Rising
|17.99$
|8.99$ (-%50)
|Buckshot Roulette
|1.49$
|0.89$ (-%40)
|Hell is Us
|29.99$
|23.99$ (-%20)
|Cronos: The New Dawn
|60.28$
|37.86$ (-%30)
|Dead Island 2
|37.49$
|11.24$ (-%70)
Yeni kampanya kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.