2025 Steam Cadılar Bayramı İndirimleri: Fiyatı Düşen Yeni Oyunlar!

Oyuncuların dört gözle beklediği yeni bir Steam indirim dönemi olan Cadılar Bayramı İndirimleri başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen yeni oyunları listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in mevsimlik büyük indirimlerinin ardından en çok beklenen indirim dönemlerinden biri olan Cadılar Bayramı İndirimleri 'Çığlık Festivali' adı altında başladı. Steam Çığlık Festivali İndirimleri kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken yeni oyunlar en dikkat çekenler arasında yer alıyor.

Biz de irili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Çığlık Festivali adı altındaki Steam Cadılar Bayramı indirimlerinde son 2 yıl içerisinde çıkmış indirime giren oyunları sizler için listeledik.

Steam Cadılar Bayramı İndirimleri'nde indirim giren yeni oyunlar

VEIN

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Sons Of The Forest 14.99$ 4.79$ (-%68)
VEIN 10.49$ 9.44$ (-%10)
The Outlast Trials 18.99$ 5.69$ (-%70)
MISERY 5.79$ 5.21$ (-%10)
MIMESIS 5.79$ 4.63$ (-%20)
Super Fantasy Kingdom 7.99$ 5.19$ (-%35)
Escape the Backrooms 5.79$ 5.21$ (-%10)
V Rising 17.99$ 8.99$ (-%50)
Buckshot Roulette 1.49$ 0.89$ (-%40)
Hell is Us 29.99$ 23.99$ (-%20)
Cronos: The New Dawn 60.28$ 37.86$ (-%30)
Dead Island 2 37.49$ 11.24$ (-%70)

Yeni kampanya kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Steam İndirim Oyunlar

