Haberler Webtekno Oyun 2025 Steam Cadılar Bayramı İndirimleri: Fiyatı Düşen Yeni Oyunlar!

2025 Steam Cadılar Bayramı İndirimleri: Fiyatı Düşen Yeni Oyunlar!

Oyuncuların dört gözle beklediği yeni bir Steam indirim dönemi olan Cadılar Bayramı İndirimleri başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen yeni oyunları listeledik.