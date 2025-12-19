Tümü Webekno
2025 Steam Kış İndirimleri: Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Kış İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen en iyi hikâyeli oyunları listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği Steam Kış İndirimleri büyük bir heyecanla başladı. Sonbahar indirimlerinde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler hikâye tabanlı oyunlar da bulunuyor.

Yer yer duygulanıp yer yer birbirinden farklı duygular yaşadığımız hikâyeli oyunlar arasından mutlaka almanız gerektiğini düşündüğümüz oyunları sizler için listeledik.

Steam Kış İndirimleri'nden en iyi hikâyeli oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 59.99$ 35.99$ (-%40)
Hades II 14.99$ 11.24$ (-%25)
Clair Obscur: Expedition 33 34.99$ 27.99$ (-%20)
The Witcher 3: Wild Hunt 29.99$ 2.99$ (-%90)
Dying Light: The Beast 44.99$ 35.99$ (-%20)
Cyberpunk 2077 44.99$ 15.74$ (-%65)
Detroit: Become Human 31.99$ 3.19$ (-%90)
Baldur's Gate 3 34.99$ 26.24$ (-%25)
God of War Ragnarök 49.99$ 33.49$ (-%33)
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 22.49$ (-%50)
Dispatch 14.99$ 13.49$ (-%10)
It Takes Two 39.99$ 7.99$ (-%80)
Divinity: Original Sin 2 25.99$ 6.49$ (-%75)
Split Fiction 49.99$ 37.49$ (-%25)
Resident Evil 4 29.99$ 11.99$ (-%60)
SILENT HILL f 36.99$ 22.19$ (-%40)
The Outer Worlds 2 48.99$ 34.29$ (-%20)
Hogwarts Legacy 59.99$ 5.99$ (-%90)
Warhammer 40,000: Rogue Trader 24.99$ 9.99$ (-%60)
The Last of Us Part II Remastered 49.99$ 39.99$ (-%20)

Steam Kış İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:

2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun! 2025 Steam Kış İndirimleri Başladı: İşte 13 Bin TL Tasarruf Edeceğiniz, 20 Kaçırılmayacak Oyun!

Peki sizin Steam Kış İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

