2025 Steam Kış İndirimleri: Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği Steam Kış İndirimleri büyük bir heyecanla başladı. Sonbahar indirimlerinde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler hikâye tabanlı oyunlar da bulunuyor.
Yer yer duygulanıp yer yer birbirinden farklı duygular yaşadığımız hikâyeli oyunlar arasından mutlaka almanız gerektiğini düşündüğümüz oyunları sizler için listeledik.
Steam Kış İndirimleri'nden en iyi hikâyeli oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|59.99$
|35.99$ (-%40)
|Hades II
|14.99$
|11.24$ (-%25)
|Clair Obscur: Expedition 33
|34.99$
|27.99$ (-%20)
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|Dying Light: The Beast
|44.99$
|35.99$ (-%20)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|15.74$ (-%65)
|Detroit: Become Human
|31.99$
|3.19$ (-%90)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|26.24$ (-%25)
|God of War Ragnarök
|49.99$
|33.49$ (-%33)
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|22.49$ (-%50)
|Dispatch
|14.99$
|13.49$ (-%10)
|It Takes Two
|39.99$
|7.99$ (-%80)
|Divinity: Original Sin 2
|25.99$
|6.49$ (-%75)
|Split Fiction
|49.99$
|37.49$ (-%25)
|Resident Evil 4
|29.99$
|11.99$ (-%60)
|SILENT HILL f
|36.99$
|22.19$ (-%40)
|The Outer Worlds 2
|48.99$
|34.29$ (-%20)
|Hogwarts Legacy
|59.99$
|5.99$ (-%90)
|Warhammer 40,000: Rogue Trader
|24.99$
|9.99$ (-%60)
|The Last of Us Part II Remastered
|49.99$
|39.99$ (-%20)
Steam Kış İndirimleri'nde indirime giren tüm oyunlar için:
Peki sizin Steam Kış İndirimleri'nde dikkatinizi çeken oyunlar hangileriydi? Hangi oyunları satın aldınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.