2025 Steam Retrospektifi Geldi: Yıl Boyunca En Çok Oynadığınız Oyunları Merak Ediyorsanız Buraya!

Steam, oyuncuların 2025 yılında hangi oyunları oynadığını görmesini sağlayan 2025 Steam Retrospektifi'ni resmen yayımladı. Yıl sonu özetleri trendine katılan Steam, kullanıcıların hangi oyunları oynadığını, ne kadar süre harcadığını ve oyun alışkanlıklarını eğlenceli istatistiklerle gözler önüne seriyor.
Spotify Wrapped ile başlayan yıllık özet akımı; YouTube, Twitch ve PlayStation gibi platformların ardından şimdi de Steam’de oyuncularla buluşuyor. Steam Retrospektifi, 1 Ocak 2025 – 14 Aralık 2025 tarihleri arasındaki oyun verilerini kapsıyor. Steam Retrospektifi sayesinde oyuncular;
- En çok oynadıkları oyunları,
- Toplam oyun sürelerini,
- Klavye-mi yoksa kontrolcü mü tercih ettiklerini,
- Yıl boyunca kaç farklı oyuna daldıklarını görebiliyor.
2025 Steam Retrospektifi'ne nasıl bakılır?
- Adım #1: Steam uygulamasını veya internet sitesini açın.
- Adım #2: Hesabınıza giriş yapın.
- Adım #3: Ana sayfada en üst banner'da yer alan 2025 Steam Retrospektifi'ne tıklayın.
Küçük bir hatırlatma: Steam Retrospektifi, çevrim dışı oynadığınız oyun sürelerini, henüz çıkmamış oyunları, ön yüklemeleri ve devre dışı bırakılmış oyunları hesaba katmıyor.
Peki siz 2025 yılında en çok hangi oyunları oynamışsınız? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.