2025 Steam Sonbahar İndirimi: 10 Dolar Altına Alabileceğiniz Oyunlar

Pazartesi günü resmen başlayan Steam Sonbahar İndirimi, 6 Ekim’e kadar, yani bir hafta boyunca devam edecek. İndirimde her türden oyunda büyük fırsatlar sunuluyor. Tabii ki ülkemizdeki oyunseverler, çok yüksek miktarlar harcamadan yeni oyunlar satın almak istiyorlar.
Biz de bu içeriğimizde 10 dolardan daha ucuza, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunları derledik. Listede 5 ila 10 dolar arası oyunlara yer veriyoruz çünkü 5 dolar altı için ayrı bir listemiz daha olacak. Gelin Steam Sonbahar İndirimi’nde 10 dolar altına düşen oyunlara bakalım.
Steam Sonbahar İndirimi'nde 10 dolardan ucuza alabileceğiniz oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|The Witcher 3: Wild Hunt
|29,99 dolar
|5,99 dolar (%80)
|Rust
|18,99 dolar
|9,49 dolar (%50)
|Dead by Daylight
|14,99 dolar
|5,99 dolar (%60)
|Age of Empires II: Definitive Edition
|19,99 dolar
|6,99 dolar (%65)
|The Outlast Trials
|18,99 dolar
|5,69 dolar (%70)
|Subnautica
|20,99 dolar
|6,92 dolar (%67)
|Detroit: Become Human
|31,99 dolar
|9,59 dolar (%70)
|Stray
|14,99 dolar
|8,99 dolar (%40)
|Death Stranding Director's Cut
|18,99 dolar
|9,49 dolar (%50)
|Sifu
|18,99 dolar
|7,59 dolar (%60)
Steam Sonbahar İndirimi'nde 10 doların altına satın alabileceğiniz oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.