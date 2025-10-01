Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

2025 Steam Sonbahar İndirimi: 10 Dolar Altına Alabileceğiniz Oyunlar

Steam Sonbahar İndirimi'nde çok para harcamadan oyun sahibi olmak isteyenler toplansın. 10 doların altına düşen oyunlara bakıyoruz.

2025 Steam Sonbahar İndirimi: 10 Dolar Altına Alabileceğiniz Oyunlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Pazartesi günü resmen başlayan Steam Sonbahar İndirimi, 6 Ekim’e kadar, yani bir hafta boyunca devam edecek. İndirimde her türden oyunda büyük fırsatlar sunuluyor. Tabii ki ülkemizdeki oyunseverler, çok yüksek miktarlar harcamadan yeni oyunlar satın almak istiyorlar.

Biz de bu içeriğimizde 10 dolardan daha ucuza, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunları derledik. Listede 5 ila 10 dolar arası oyunlara yer veriyoruz çünkü 5 dolar altı için ayrı bir listemiz daha olacak. Gelin Steam Sonbahar İndirimi’nde 10 dolar altına düşen oyunlara bakalım.

Steam Sonbahar İndirimi'nde 10 dolardan ucuza alabileceğiniz oyunlar

2

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
The Witcher 3: Wild Hunt 29,99 dolar 5,99 dolar (%80)
Rust 18,99 dolar 9,49 dolar (%50)
Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60)
Age of Empires II: Definitive Edition 19,99 dolar 6,99 dolar (%65)
The Outlast Trials 18,99 dolar 5,69 dolar (%70)
Subnautica 20,99 dolar 6,92 dolar (%67)
Detroit: Become Human 31,99 dolar 9,59 dolar (%70)
Stray 14,99 dolar 8,99 dolar (%40)
Death Stranding Director's Cut 18,99 dolar 9,49 dolar (%50)
Sifu 18,99 dolar 7,59 dolar (%60)

Steam Sonbahar İndirimi'nde 10 doların altına satın alabileceğiniz oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen En İyi Online Oyunlar 2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen En İyi Online Oyunlar
Steam İndirim

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Rockstar Kurucu Ortağı, Bugüne Kadarki En İyi Oyunlarını Açıkladı (GTA 5 Değil)

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

3 Kameralı İlk iPhone, Apple Tarafından "Külüstür" İlan Edildi

3 Kameralı İlk iPhone, Apple Tarafından "Külüstür" İlan Edildi

180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi

180 Ülkede Kullanıma Sunulup Türkiye'ye Gelmeyen Google AI Mode'a Efsane Özellikler Geldi

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim