2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen En İyi Online Oyunlar

Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimleri sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen en iyi online oyunları listeledik.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her yıl Steam kullanıcılarının dört gözle beklediği mevsimlik indirimlerden biri olan Steam Sonbahar İndirimleri büyük bir heyecanla başladı. Sonbahar indirimlerinde popüler oyunlardan tutun çok da popüler olmayan bağımsız yapımlara kadar birçok oyun indirime girdi. Tabii bu oyunlar arasında popüler online oyunlar da bulunuyor.

Gerek arkadaşlarımızla gerek yalnız bir şekilde saatlerimizi gömdüğümüz online oyunlar mevcut. Biz de siz okurlarımız için Steam’de indirime giren en iyi online oyunları listeledik.

Steam Sonbahar İndirimleri'nde fiyatı düşen en iyi online oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Diablo IV 49.99$ 22.49$ (-%55)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
Sons of the Forest 14.99$ 4.94$ (-%67)
Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)
Forza Horizon 5 32.78$ 16.39$ (-%50)
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
Ready or Not 28.99$ 14.49$ (-%50)
HELLDIVERS 2 39.99$ 31.99$ (-%20)
No Man's Sky 26.99$ 10.79$ (-%60)
Monster Hunter Wilds 52.49$ 36.74$ (-%30)
