2025 Steam Sonbahar İndirimi: Fiyatı Düşen Strateji Oyunları

Steam’in en büyük etkinliklerinden biri olan Sonbahar İndirimi, 29 Eylül akşamı resmen başladı. 1 hafta civarı sürecek kampanyada yüzlerce PC oyununda %90’lara varan oranlarda fiyat düşüşleri var. Tabii ki strateji türündeki oyunların da fiyatları düşüşte. Bu türe ilginiz varsa doğru yere geldiniz.
Bu içeriğimizde Steam’de fiyatı düşen strateji oyunlarını sizler için derledik. Birçok sevilen oyunda büyük indirimler var. Kaçırmamanızı öneriyoruz. Fiyatı düşen oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sonbahar İndirimi, 6 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.
Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen strateji oyunları
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Crusader Kings III
|29,99 dolar
|8,99 dolar (%70)
|Anno 1800
|47,99 dolar
|4,79 dolar (%90)
|Age of Empires II: Definitive Edition
|19,99 dolar
|6,99 dolar (%65)
|Age of Empires IV: Anniversary Edition
|19,99 dolar
|6,99 dolar (%65)
|Sid Meier's Civilization VII
|69,99 dolar
|48,99 dolar (%30)
|Hearts of Iron IV
|29,99 dolar
|8,99 dolar (%70)
|Total War: WARHAMMER III
|49,99 dolar
|12,49 dolar (%75)
|Stellaris
|23,99 dolar
|5,99 dolar (%75)
|Europa Universalis IV
|29,99 dolar
|2,99 dolar (%90)
|Cities: Skylines
|17,99 dolar
|5,39 dolar (%70)
|Manor Lords
|19,99 dolar
|12,99 dolar (%35)
Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen tüm strateji oyunlarına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.