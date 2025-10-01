2025 Steam Sonbahar İndirimi: Fiyatı Düşen Strateji Oyunları

Steam Sonbahar İndirimi başladı. Kampanyada strateji oyunları da büyük indirime girdi. İşte fiyatı düşenler.

Steam’in en büyük etkinliklerinden biri olan Sonbahar İndirimi, 29 Eylül akşamı resmen başladı. 1 hafta civarı sürecek kampanyada yüzlerce PC oyununda %90’lara varan oranlarda fiyat düşüşleri var. Tabii ki strateji türündeki oyunların da fiyatları düşüşte. Bu türe ilginiz varsa doğru yere geldiniz.

Bu içeriğimizde Steam’de fiyatı düşen strateji oyunlarını sizler için derledik. Birçok sevilen oyunda büyük indirimler var. Kaçırmamanızı öneriyoruz. Fiyatı düşen oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sonbahar İndirimi, 6 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen strateji oyunları

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Crusader Kings III 29,99 dolar 8,99 dolar (%70) Anno 1800 47,99 dolar 4,79 dolar (%90) Age of Empires II: Definitive Edition 19,99 dolar 6,99 dolar (%65) Age of Empires IV: Anniversary Edition 19,99 dolar 6,99 dolar (%65) Sid Meier's Civilization VII 69,99 dolar 48,99 dolar (%30) Hearts of Iron IV 29,99 dolar 8,99 dolar (%70) Total War: WARHAMMER III 49,99 dolar 12,49 dolar (%75) Stellaris 23,99 dolar 5,99 dolar (%75) Europa Universalis IV 29,99 dolar 2,99 dolar (%90) Cities: Skylines 17,99 dolar 5,39 dolar (%70) Manor Lords 19,99 dolar 12,99 dolar (%35)

Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen tüm strateji oyunlarına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.