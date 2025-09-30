2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen Yeni Oyunlar

Steam'de Sonbahar İndirimi başladı, yüzlerce oyun indirime girdi. Kampanyada yeni oyunların fiyatları da düştü. İşte indirime girenler.

Oyun dünyasının dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimi, dün itibarıyla resmen başladı. Kısa süreliğine devam edecek kampanyada yüzlerce PS oyunu Steam’de %90’lara varan oranda indirime girdi. Tabii ki en merak edilenlerden biri de yeni oyunlarda fiyat düşüşü olup olmadığıydı.

Bu içeriğimizde Steam Sonbahar İndirimi’nde** fiyatı düşen yeni oyunlara** bakıyoruz. Tabii ki yeni oldukları için öyle büyük indirimler almadılar ancak güzel fırsatlar var diyebiliriz. Lafı çok uzatmadan gelin bu oyunlara bakalım. İndirimler, 6 Ekim TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.

Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen yeni oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Rematch 14,99 dolar 11,99 dolar (%20) Dune: Awakening 29,99 dolar 23,99 dolar (%20) DOOM: The Dark Ages 49,99 dolar 33,49 dolar (%33) Clair Obscur: Expedition 33 34,99 dolar 31,49 dolar (%10) The Last of Us Part II Remastered 49,99 dolar 39,99 dolar (%20) Stellar Blade 59,99 dolar 47,99 dolar (%20) Kingdom Come: Deliverance II 44,99 dolar 31,49 dolar (%30) South of Midnight 18,99 dolar 14,24 dolar (%25) The Alters 17,99 dolar 14,39 dolar (%20) Assassin's Creed Shadows 55,99 dolar 33,59 dolar (%20)

Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen yeni oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Rematch

Türü : Spor, Futbol

: Spor, Futbol Geliştirici : Sloclap

: Sloclap Çıkış tarihi: 19 Haziran 2025

Dune: Awakening

Türü : Açık dünya, hayatta kalma, RPG

: Açık dünya, hayatta kalma, RPG Geliştirici : Funcom

: Funcom Çıkış tarihi: 10 Haziran 2025

DOOM: The Dark Ages

Türü : FPS, aksiyon, fantezi

: FPS, aksiyon, fantezi Geliştirici : id Software

: id Software Çıkış tarihi: 15 Mayıs 2025

Clair Obscur: Expedition 33

Türü :Sıra tabanlı savaş, Fantezi, RPG

:Sıra tabanlı savaş, Fantezi, RPG Geliştirici : Sandfall Interactive

: Sandfall Interactive Çıkış tarihi: 24 Nisan 2025

The Last of Us Part II Remastered

Türü : TPS, Hikâye, Post apokaliptik

: TPS, Hikâye, Post apokaliptik Geliştirici : Naughty Dog

: Naughty Dog Çıkış tarihi: 3 Nisan 2025 (PC için çıkış tarihi)

Stellar Blade

Türü : Souls-like, RPG, aksiyon, macera

: Souls-like, RPG, aksiyon, macera Geliştirici : SHIFT UP

: SHIFT UP Çıkış tarihi: 12 Haziran 2025 (PC için çıkış tarihi)

Kingdom Come: Deliverance II

Türü : RPG, Açık dünya, Orta çağ

: RPG, Açık dünya, Orta çağ Geliştirici : Warhorse Studio

: Warhorse Studio Çıkış tarihi: 4 Şubat 2025

South of Midnight

Türü : Aksiyon, macera, fantezi

: Aksiyon, macera, fantezi Geliştirici : Compulsion Games

: Compulsion Games Çıkış tarihi: 8 Nisan 2025

The Alters

Türü : Hayatta kalma, üs inşa etme, keşif

: Hayatta kalma, üs inşa etme, keşif Geliştirici : 11 bit Studios

: 11 bit Studios Çıkış tarihi: 13 Haziran 2025

Assassin's Creed Shadows