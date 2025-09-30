2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen Yeni Oyunlar

Oyun dünyasının dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimi, dün itibarıyla resmen başladı. Kısa süreliğine devam edecek kampanyada yüzlerce PS oyunu Steam’de %90’lara varan oranda indirime girdi. Tabii ki en merak edilenlerden biri de yeni oyunlarda fiyat düşüşü olup olmadığıydı.
Bu içeriğimizde Steam Sonbahar İndirimi’nde** fiyatı düşen yeni oyunlara** bakıyoruz. Tabii ki yeni oldukları için öyle büyük indirimler almadılar ancak güzel fırsatlar var diyebiliriz. Lafı çok uzatmadan gelin bu oyunlara bakalım. İndirimler, 6 Ekim TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.
Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen yeni oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Rematch
|14,99 dolar
|11,99 dolar (%20)
|Dune: Awakening
|29,99 dolar
|23,99 dolar (%20)
|DOOM: The Dark Ages
|49,99 dolar
|33,49 dolar (%33)
|Clair Obscur: Expedition 33
|34,99 dolar
|31,49 dolar (%10)
|The Last of Us Part II Remastered
|49,99 dolar
|39,99 dolar (%20)
|Stellar Blade
|59,99 dolar
|47,99 dolar (%20)
|Kingdom Come: Deliverance II
|44,99 dolar
|31,49 dolar (%30)
|South of Midnight
|18,99 dolar
|14,24 dolar (%25)
|The Alters
|17,99 dolar
|14,39 dolar (%20)
|Assassin's Creed Shadows
|55,99 dolar
|33,59 dolar (%20)
Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen yeni oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
Rematch
- Türü: Spor, Futbol
- Geliştirici: Sloclap
- Çıkış tarihi: 19 Haziran 2025
Dune: Awakening
- Türü: Açık dünya, hayatta kalma, RPG
- Geliştirici: Funcom
- Çıkış tarihi: 10 Haziran 2025
DOOM: The Dark Ages
- Türü: FPS, aksiyon, fantezi
- Geliştirici: id Software
- Çıkış tarihi: 15 Mayıs 2025
Clair Obscur: Expedition 33
- Türü:Sıra tabanlı savaş, Fantezi, RPG
- Geliştirici: Sandfall Interactive
- Çıkış tarihi: 24 Nisan 2025
The Last of Us Part II Remastered
- Türü: TPS, Hikâye, Post apokaliptik
- Geliştirici: Naughty Dog
- Çıkış tarihi: 3 Nisan 2025 (PC için çıkış tarihi)
Stellar Blade
- Türü: Souls-like, RPG, aksiyon, macera
- Geliştirici: SHIFT UP
- Çıkış tarihi: 12 Haziran 2025 (PC için çıkış tarihi)
Kingdom Come: Deliverance II
- Türü: RPG, Açık dünya, Orta çağ
- Geliştirici: Warhorse Studio
- Çıkış tarihi: 4 Şubat 2025
South of Midnight
- Türü: Aksiyon, macera, fantezi
- Geliştirici: Compulsion Games
- Çıkış tarihi: 8 Nisan 2025
The Alters
- Türü: Hayatta kalma, üs inşa etme, keşif
- Geliştirici: 11 bit Studios
- Çıkış tarihi: 13 Haziran 2025
Assassin's Creed Shadows
- Türü: Açık dünya, gizlilik, macera, aksiyon
- Geliştirici: Ubisoft
- Çıkış tarihi: 20 Mart 2025