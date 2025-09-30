Tümü Webekno
2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen Yeni Oyunlar

Steam'de Sonbahar İndirimi başladı, yüzlerce oyun indirime girdi. Kampanyada yeni oyunların fiyatları da düştü. İşte indirime girenler.

2025 Steam Sonbahar İndirimleri: Fiyatı Düşen Yeni Oyunlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun dünyasının dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimi, dün itibarıyla resmen başladı. Kısa süreliğine devam edecek kampanyada yüzlerce PS oyunu Steam’de %90’lara varan oranda indirime girdi. Tabii ki en merak edilenlerden biri de yeni oyunlarda fiyat düşüşü olup olmadığıydı.

Bu içeriğimizde Steam Sonbahar İndirimi’nde** fiyatı düşen yeni oyunlara** bakıyoruz. Tabii ki yeni oldukları için öyle büyük indirimler almadılar ancak güzel fırsatlar var diyebiliriz. Lafı çok uzatmadan gelin bu oyunlara bakalım. İndirimler, 6 Ekim TSİ 20.00'ye kadar devam edecek.

Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen yeni oyunlar

stema

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Rematch 14,99 dolar 11,99 dolar (%20)
Dune: Awakening 29,99 dolar 23,99 dolar (%20)
DOOM: The Dark Ages 49,99 dolar 33,49 dolar (%33)
Clair Obscur: Expedition 33 34,99 dolar 31,49 dolar (%10)
The Last of Us Part II Remastered 49,99 dolar 39,99 dolar (%20)
Stellar Blade 59,99 dolar 47,99 dolar (%20)
Kingdom Come: Deliverance II 44,99 dolar 31,49 dolar (%30)
South of Midnight 18,99 dolar 14,24 dolar (%25)
The Alters 17,99 dolar 14,39 dolar (%20)
Assassin's Creed Shadows 55,99 dolar 33,59 dolar (%20)

Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen yeni oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Rematch

  • Türü: Spor, Futbol
  • Geliştirici: Sloclap
  • Çıkış tarihi: 19 Haziran 2025

Dune: Awakening

  • Türü: Açık dünya, hayatta kalma, RPG
  • Geliştirici: Funcom
  • Çıkış tarihi: 10 Haziran 2025

DOOM: The Dark Ages

  • Türü: FPS, aksiyon, fantezi
  • Geliştirici: id Software
  • Çıkış tarihi: 15 Mayıs 2025

Clair Obscur: Expedition 33

  • Türü:Sıra tabanlı savaş, Fantezi, RPG
  • Geliştirici: Sandfall Interactive
  • Çıkış tarihi: 24 Nisan 2025

The Last of Us Part II Remastered

  • Türü: TPS, Hikâye, Post apokaliptik
  • Geliştirici: Naughty Dog
  • Çıkış tarihi: 3 Nisan 2025 (PC için çıkış tarihi)

Stellar Blade

  • Türü: Souls-like, RPG, aksiyon, macera
  • Geliştirici: SHIFT UP
  • Çıkış tarihi: 12 Haziran 2025 (PC için çıkış tarihi)

Kingdom Come: Deliverance II

  • Türü: RPG, Açık dünya, Orta çağ
  • Geliştirici: Warhorse Studio
  • Çıkış tarihi: 4 Şubat 2025

South of Midnight

  • Türü: Aksiyon, macera, fantezi
  • Geliştirici: Compulsion Games
  • Çıkış tarihi: 8 Nisan 2025

The Alters

  • Türü: Hayatta kalma, üs inşa etme, keşif
  • Geliştirici: 11 bit Studios
  • Çıkış tarihi: 13 Haziran 2025

Assassin's Creed Shadows

  • Türü: Açık dünya, gizlilik, macera, aksiyon
  • Geliştirici: Ubisoft
  • Çıkış tarihi: 20 Mart 2025
