Yapay Zekâ İçin Devrim Niteliğinde Sene: İşte 2025 Yılında Kullanıma Sunulan En İyi Yapay Zekâ Özellikleri

2025 gerçek anlamda bir yapay zekâ senesi oldu. Birçok yapay zekâ şirketi bu yıl devrim niteliğinde yeni özellikler getirdi ve bu özellikler hayatın pek çok noktasına doğrudan etki etti.

2025 yılını geride bırakırken, yapay zekânın sadece "sohbet edilen bir robot" olmaktan çıkıp, hayatımızın her anına dokunan gerçek bir asistana dönüştüğüne şahit olduk.

Bu yıl, teknoloji devlerinin peş peşe yayınladığı özellikler sayesinde karmaşık videolar hazırlamak, fotoğrafları tek bir dokunuşla profesyonelce düzenlemek veya saatlerce sürecek araştırmaları dakikalar içinde özetlemek her zamankinden daha kolay hâle geldi. İşte 2025 yılında hayatımıza giren ve hem yaratıcılığımızı hem de verimliliğimizi bir üst seviyeye taşıyan en iyi yapay zekâ özellikleri.

Nano Banana

2025 yılının şüphesiz en çok konuşulan, en viral olan ve sosyal medya estetiğini tek başına değiştiren olayı "Nano Banana" oldu. Google'ın yapay zekâ departmanı DeepMind, belki de planlamadığı bir şekilde, internet tarihinin en sempatik yapay zekâ markasını yarattı. Aslında bu özellik, Google'ın Gemini 2.5 Flash Image ve daha sonra Kasım ayında güncellenen Gemini 3 Pro Image modellerinin ta kendisiydi ancak topluluk onu "Nano Banana" olarak benimsedi ve Google da bu akıma boyun eğerek ismi sahiplendi.

Nano Banana'yı "yılın en iyisi" yapan şey sadece teknik başarısı değil, yarattığı kültürel dalgalanmaydı. 2025'in son çeyreğinde Instagram, TikTok ve X (Twitter) akışlarında gördüğünüz o "ünlülerin 3D oyuncak bebek versiyonları" ve "hiper-gerçekçi minyatür dünyalar", tamamen bu modelin eseriydi. Kullanıcılar, Nano Banana'nın sunduğu "3D Figurine" modunu kullanarak, politikacılardan film karakterlerine, hatta kendi evcil hayvanlarına kadar herkesi sevimli, plastik dokulu figürlere dönüştürdü.

Sora 2

2024'ün başında duyurulan ilk Sora modeli, herkesi heyecanlandırmış ancak sınırlı erişimi ve sessiz videolarıyla bir "teknoloji demosu" olarak kalmıştı ancak Eylül ayında yayınlanan Sora 2, her şeyi değiştirdi. Artık karşımızda sadece video üreten bir yapay zekâ yoktu, aksine ses üreten, oyuncu yöneten ve kurgu yapan bir "sanal stüdyo" vardı.

Sora 2'nin en büyük bombası ve sansasyon yaratan özelliği kesinlikle "Cameo" oldu. Bu özellik, kullanıcının sisteme kendi yüzünü veya bir karakteri tanıtmasına ve ardından bu karakteri herhangi bir videonun içine kusursuz bir şekilde yerleştirmesine olanak tanıyor.

Veo 2 ve 3

Sora 2 sosyal medyayı ve mizah kültürünü hedeflerken, Google'ın Veo serisi (özellikle Veo 2 ve Mayıs ayında duyurulan Veo 3), profesyonel içerik üreticilerini ve Hollywood'u hedef aldı. Veo, "yüksek sadakat" (high fidelity) ve "fiziksel tutarlılık" vaadiyle piyasaya girdi.

Veo'nun en büyük farkı, Sora'ya kıyasla daha tutarlı ve kaliteli videolar üretebilmesiydi. Bu, üretilen videoların sadece telefon ekranlarında değil, dev televizyonlarda ve sinema perdelerinde de net görünmesini sağladı. Ayrıca Veo'nun fizik motoru, suyun akışı, kumaşın rüzgârda dalgalanması ve ışık gölge oyunları konusunda Sora'dan daha "gerçekçi" sonuçlar veriyor.

Gemini 3 "Thinking Mode" ve Google Antigravity

Yılın sonlarına doğru Google, Gemini 3 modelini tanıtarak "büyük dil modelleri" (LLM) devrini kapatıp, "büyük eylem modelleri" (Large Action Models) devrini başlattı. Gemini 3, sadece soru cevaplayan bir asistan değil, karmaşık görevleri planlayan, düşünen ve en önemlisi kod yazarak kendi araçlarını inşa eden bir mühendis gibi davranıyor. Bu modelle birlikte sunulan Google Antigravity platformu ise yazılım dünyasında deprem etkisi yarattı.

Bu özellik, "No-Code" (Kodsuz) geliştirme trendini bir adım ileri taşıyarak "AI-Code" (Yapay Zeka Kodlaması) kavramını doğurdu. Artık bir fikri olan herkes, tek satır kod bilmese bile Gemini 3 ve Antigravity sayesinde kendi oyununu, veri analiz panelini veya kişisel web sitesini saniyeler içinde "inşa edebiliyor".

OpenAI'ın Atlas ve Perplexity'nin Comet tarayıcıları

2025'in son çeyreği, tarayıcı savaşlarının yeniden hortladığı dönem oldu ancak bu sefer savaş, "kim sayfayı daha hızlı yüklüyor" üzerine değil, "kim sayfayı kullanıcının yerine okuyup işi hallediyor" üzerineydi. OpenAI'ın Atlas ve Perplexity'nin Comet tarayıcıları, internet deneyimini pasif bir okuma eyleminden, aktif bir delegasyon eylemine dönüştürdü.

OpenAI'ın Chromium tabanlı Atlas tarayıcısı, "Agent Mode" (Ajan Modu) ile geldi. Bu mod, kullanıcıya "Bana 15.000 TL altındaki en iyi kahve makinelerini bul, özelliklerini karşılaştır ve en iyisini sepete at" dediğinde, tarayıcının kontrolünü ele alıyor. Atlas, sekmeleri kendi kendine açıyor, sitelere giriyor, çerez uyarılarını kapatıyor, ürünleri inceliyor ve kullanıcıya hazır bir rapor (veya dolu bir alışveriş sepeti) sunuyor. Bu, internetteki "angarya" işlerin sonu anlamına geldi. Kullanıcılar artık arama motorlarında saatlerce vakit kaybetmek yerine sonuç odaklı komutlarla işlerini hallediyor.

Perplexity'nin Comet tarayıcısı ise daha çok bilgi odaklı görevlerde parladı. Bir öğrenci veya araştırmacı için Comet, bir süper asistan gibi çalışıyor. "Kuantum bilgisayarların son 5 yıldaki gelişimi hakkında bir rapor hazırla" dendiğinde, Comet onlarca akademik makaleyi tarıyor, PDF'leri okuyor ve referanslı, doğrulanmış bir bilgi paneli oluşturuyor. Atlas "eylem" odaklıyken, Comet "bilgi" odaklı bir devrim yaptı desek yanlış olmaz.

Özet: Yapay zekâ sektöründe "devrim" yaşadık

2025 yılını özetleyecek tek bir kelime varsa o da **"yapay zekâ devrimi"**dir. Nano Banana ile hayallerimizi somut görsellere, Sora 2 ile hikâyelerimizi filmlere, Gemini 3 ile fikirlerimizi uygulamalara ve Atlas ile niyetlerimizi tamamlanmış görevlere dönüştürdük.

Bu yıl, yapay zekâ araçları "sohbet botu" (chatbot) kimliğinden sıyrılıp, birer "üretici" ve "iş bitirici" (agent) kimliğine büründü. Nano Banana'nın muzipliği, teknolojinin soğuk yüzünü kırdı ve onu popüler kültürün bir parçası yaptı. Sora 2, yaratıcılığın önündeki teknik bariyerleri kaldırdı. Gemini 3 ve tarayıcı ajanları ise "bilgisayar kullanma" yeteneğini, "bilgisayarla konuşma" yeteneğine indirgedi.

2026'ya girerken bu araçların artık birer "yenilik" değil, elektriği kullanmak gibi bir "standart" hâline geleceği açık ve 2025 tüm bunların hayata geçtiği yıl olarak gelecekte fazlasıyla hatırlanacak bir yıl oldu.