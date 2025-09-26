800 Kilometreyi Aşan Menzile Sahip Mercedes-Benz CLA L EV Tanıtıldı!

Mercedes-Benz, elektrikli CLA'nın yeni bir versiyonunu tanıttı. Mercedes-Benz CLA L EV isimli otomobil, tahmin edilebileceği üzere daha yüksek menzil vadediyor. Peki bu otomobil neler sunuyor ve fiyatı ne kadar?

Alman otomobil devi Mercedes-Benz'in Çin'deki ayağından bomba bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte elektrikli CLA'nın yeni bir versiyonunu tanıttı. Mercedes-Benz CLA L EV olarak isimlendirilen otomobil, yüksek menzili ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Gelin bu otomobille ilgili detaylara bakalım.

Mercedes-Benz CLA L EV, orijinal CLA EV'den farklı görünmüyor. Bu bağlamda; otomobilin ön ve arka kısımlarında yıldızlı aydınlatma tasarımı, iri ızgara ve gövdeye gömülü kapı kolları gibi detaylar, L versiyonda da bulunmaya devam ediyor. Ancak burada önemli bir farklılık var. Yeni versiyonun uzunluğu 40 milimetre arttı ve 4.783 milimetreye ulaştı. Bu da tahmin edebileceğiniz üzere menzilin artmasını sağladı. Çünkü daha fazla alan, daha büyük batarya demek.

Karşınızda Mercedes-Benz CLA L EV:

Mercedes-Benz CLA L EV, iç tasarımda da standart CLA EV'den farklı değil. Yani birkaç ay önce tanıtılan CLA EV'de gördüğümüz 3 ekranlı yapı ile MB.OS isimli yeni işletim sistemi, L versiyonda da kullanılabilecek. Standart versiyonda olduğu gibi yeni versiyonda da 25 inç ekran bulunacak, tüketiciler opsiyonel olarak 14 inç boyutlu yolcu ekranına sahip olabilecekler.

Mercedes-Benz tarafından yapılan açıklamaya göre CLA L EV'de 85 kWh kapasiteli batarya paketi bulunacak. Bu da CLTC standartlarına göre 866 kilometre menzil sağlayacak. 100 kilometrede 10,9 kWh enerji tüketen otomobil, 325 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunacak. 800V mimarisine sahip olan Mercedes-Benz CLA L EV'nin bataryası, sadece 10 dakikalık şarj ile 325 kilometrelik menzil sağlayacak.

Mercedes-Benz CLA L EV'ye sahip olmak isteyen tüketicilerin 36.000 doları gözden çıkarmaları gerekecek. Donanımları açısından daha da dolu olan "Intelligent Edition"ı satın almak isteyenlerinse 42.000 dolardan başlayan fiyatlara razı gelmesi gerekecek. Çin pazarında tanıtılan otomobilin küresel pazarlara çıkıp çıkmayacağı şimdilik belli değil.