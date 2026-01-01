Sürekli Sinemaya Gitmeniz Gerekecek! 2026'da Çıkacak En İyi Filmler

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

2026, sinema için son zamanların en iyi yıllarından biri olacak. Peki 2026'da gelecek en çok beklenen filmler neler?

2025 yılı sinema konusunda harika bir yıl yıl olarak geride kalırken 2026’da çok daha fazlası bizleri bekliyor olacak. Öyle ki 2026’nın filmler konusunda son yılların en iyi yıllarından biri olacağını söylemek yanlış olmaz. Önümüzdeki yıl boyunca çok beklenen harika filmlerin çıktığını göreceğiz.

Biz de bu içeriğimizde 2026’da çıkacak, kesin göz atmanız gereken en iyi filmleri derledik. Bu filmlerin her biri milyonlarca insan tarafından büyük umutlarla bekleniyor. Marvel’ın uzun yıllardır beklenen yeni Avengers filminden Christopher Nolan’ın yeni Odyssey filmine ve üçüncü Dune filmine kadar birçok yapım 2026’da bizlerle buluşacak.

The Odyssey

Vizyon tarihi : 17 Temmuz 2026

: 17 Temmuz 2026 Türü: Epik, tarih

Christopher Nolan'ın imzasını taşıyan The Odyssey, Homer’ın ölümsüz eseri Odysseia’dan esinleniyor. Yapımda Truva Savaşı’nın ardından evine, İthaka’ya dönmeye çalışan Kral Odysseus’un epik yolculuğu konu edinilecek. Tamamen IMAX'te çekilen filmi kesinlikle IMAX sinemada izlemenizi öneriyoruz.

Avengers: Doomsday

Vizyon tarihi : 18 Aralık 2026

: 18 Aralık 2026 Türü: Fantastik, süper kahraman

Marvel hayranları için 2026’nın en büyük olayı kuşkusuz Avengers: Doomsday. Robert Downey Jr.’ın bu kez "Doctor Doom" rolüyle MCU’ya geri dönmesi milyonlarca insanı yeniden sinemaya çekecek. Ayrıca Steve Rogers'ın da Captain America olarak geri döndüğünü göreceğiz. Birçok tanıdık isim filmde yer alacak, Fantastik 4'lü de eklenecek.

Dune: Parth Three

Vizyon tarihi : 18 Aralık 2026

: 18 Aralık 2026 Türü: Bilim kurgu, dram, macera

Denis Villeneuve'ün modern başyapıtlar olarak nitelendirebileceğimiz harika 2 Dune fiminden sonra çektiği üçüncü Dune filmi 2026'da geliyor. Dune: Messiah kitabından uyarlanacak filmde Paul Atreidis'in hikâyesinin devamını izleyeceğiz.

Spider-Man: Brand New Day

Vizyon tarihi : 24 Temmuz 2026

: 24 Temmuz 2026 Türü: Süper kahraman, fantastik, aksiyon

2021'de çıkan No Way Home'un 5 yıl sonrasında nihayet yeni bir Spider-Man filmi geliyor. Tom Holland'ı tekrar Örümcek Adam olarak göreceğimiz yapım, Peter Parker’ın herkes tarafından unutulmasından sonra yaşadıklarını konu edinecek.

Toy Story 5

Vizyon tarihi : 19 Haziran 2026

: 19 Haziran 2026 Türü: Animasyon

En efsane film serilerinden biri olan Oyuncak Hikâyesinin 5'inci filmi 2026'da geliyor. Bu kez oyuncaklarımız, çocukların ilgisini çalan modern teknolojiye ve tabletlere karşı zorlu bir mücadele verecek.

Hamnet

Vizyon tarihi : 6 Şubat 2026

: 6 Şubat 2026 Türü: Dram, tarih

Eleştirmenler tarafından büyük beğeni toplayan Hamnet, şubatta ülkemizde vizyona girecek. Yönetmenliğini Oscar ödüllü Chloe Zhao’nun üstlendiği ve Jessie Buckley, Paul Mescal ikilisinin performansıyla öne çıkan yapım, William Shakespeare’in aynı isimli oğlunun erken yaştaki ölümünü ve bu trajedinin tarihin en ünlü oyunu Hamlet’e nasıl ilham verdiğini anlatıyor.

Disclosure Day

Vizyon tarihi : 12 Haziran 2026

: 12 Haziran 2026 Türü: Bilim kurgu

Steven Spielberg'ün gizemli UFO filminin Disclosure Day olacağı açıklandı. Spielberg'ü çok sevdiği uzaylı filmi kökenlerine geri döndürecek yapımın konusunun detayları çok belli değil. Sadece uzaylıların keşfedilmesini ve yaşananları anlatacağını biliyoruz.

28 Years Later: The Bone Temple

Vizyon tarihi : 16 Ocak 2026

: 16 Ocak 2026 Türü: Korku, gerilim

İkonik film 28 Gün Sonra'nın devamı niteliğindeki 28 Yıl Sonra, 2025'te çıkmıştı. Onun devamı olan The Bone Temple da 2026 yılında vizyona girecek. 2025'te çıkan filmde yaşananları devam ettirecek.

Project Hail Mary

Vizyon tarihi : 20 Mart 2026

: 20 Mart 2026 Türü: Bilim kurgu

Andy Weir'in aynı isimli ünlü romanından uyarlanan Project Hail Mary, 2026'da en çok ses getirecek filmlerden biri olma potansiyeline sahip. Ryan Gosling'i başrolde göreceğimiz uzay temalı bu filmde, tek başına bulunduğu bir uzay aracında Dünya'yı kurtarmaya çalışan bir astronotun hikâyesini izleyeceğiz.

The Bride!

Vizyon tarihi : 6 Mart 2026

: 6 Mart 2026 Türü: Korku, Romantik, Bilim Kurgu

Yakın zamanda çıkan ikinci Frankenstein uyarlaması olacak The Bride, Maggie Gyllenhaal imzası taşıyor. Yapım, klasik Frankenstein’ın Gelini hikâyesini 1930’ların Chicago’suna taşıyor. Christian Bale’in Frankenstein’ın canavarına, Jessie Buckley’nin ise "Gelin"e hayat verdiği film; aşkın, takıntının ve toplumsal dışlanmışlığın modern ve karanlık bir yorumu olarak karşımıza çıkacak.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

Vizyon tarihi : 22 Mayıs 2026

: 22 Mayıs 2026 Türü: Fantastik, bilim kurgu, macera

Disney+ ekranlarında büyük başarı yakalayan The Mandalorian dizisi, bu sefer de beyaz perdede karşımıza çıkacak. Din Djarin ve sevimli dostu Grogu’nun maceralarını filmde izleyeceğiz.

2026'da gelecek çok beklenen diğer filmler