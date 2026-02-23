Tümü Webekno
40 Yaşından Büyük Not Defteri Uygulamasına Efsane Bir Yenilik Geliyor!

Microsoft, Not Defteri uygulamasına yepyeni bir özellik ekleyecek. Bu yeni özellik, kullanıcı deneyimini baştan sona değiştirecek. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un ilk kez 1985 yılında yayımladığı NotePad (Not Defteri) uygulaması, yılların eskitemediği uygulamalardan bir tanesi. Oldukça hafif bir yapıya sahip olan yazılım, onlarca yıl ve çok sayıda işletim sistemi güncellemesine rağmen neredeyse ilk günkü kadar sade.

Gelen son haberler, Windows 11'deki Not Defteri uygulamasının çok yakında önemli bir özellikle donatılacağını gözler önüne serdi. Uygulama kodlarında ve son test sürümünde tespit edilen özellik, Not Defteri uygulamasının çok yakında görsel desteği kazanacağını ortaya koyuyor.

Şimdilik test edilemiyor!

Not Defteri uygulamasının yeni özelliği, şu an için sadece bir simgeden ibaret. Windows 11'in son Insider sürümünde uygulamayı açan kullanıcılar, "Yenilikler" sekmesi altında Not Defteri'ne eklenecek görsel simgesini görebiliyorlar. Microsoft kaynakları tarafından doğrulanan özellik, birkaç sürüm sonra test edilebilir hâle gelecektir.

Microsoft, Not Defteri uygulamasına eklenecek görsel desteğine ilişkin kapsamlı bir açıklama yapmadılar. Ancak bu özellik, muhtemelen birkaç ay içerisinde kullanıma sunulmuş olacak. Böylelikle Microsoft'un ikonik uygulaması, tarihinde ilk kez görsel ekleme desteği kazanmış olacak.

Windows

